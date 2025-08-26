أمير مكة يكرّم طيران ناس لرعاية معرض الحج والعمرة 2019

مهنا: نهدف لخدمة 5 ملايين معتمر

كرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ طيران ناس الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في ‏الشرق الأوسط؛ لرعايته ملتقى الحج والعمرة المقام من 26 إلى 28 أغسطس 2019م في مركز جدة للمعارض والفعاليات.

وتأتي مشاركة طيران ناس في الملتقى انسجاماً مع استراتيجيته في توفير أفضل الخدمات للمعتمرين والحجاج، ومواكبةً لجهود قيادة المملكة الحثيثة في العناية بضيوف الرحمن، والتي يمثّل الملتقى إحدى المنصات الرئيسة لاستعراضها، والاطلاع على أحدث التطورات في هذا المجال.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا: إن مشاركة طيران ناس في هذا الحدث الاستثنائي، تأتي للتأكيد على الدور المحوري الذي نقوم به في تقديم خدمات متنوّعة ومميّزة لضيوف الرحمن؛ حيث نهدف لخدمة 5 ملايين معتمر منذ لحظة وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم، وتحديداً من خلال «طيران ناس لخدمات المعتمرين» التي أطلقناها أخيراً.

وأضاف: "يمثّل ملتقى الحج والعمرة حدثاً مهماً بما يحمله من محاور رئيسة تساهم في تطوير الخدمات الخاصة بهذا المجال، وتأمين أفضل السبل لأداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر؛ كما يمثّل مرصداً للاطلاع على أبرز الجهود الداعمة لرؤية السعودية 2030 في رفع الطاقة الاستيعابية لزوّار الأماكن المقدسة وفق الخطط المرسومة.

يذكر أن ملتقى الحج والعمرة يقام بتنظيمٍ من وزارة الحج والعمرة، وبالتعاون مع مجلس منطقة مكة المكرمة، ويهدف إلى بحث الأفكار التطويرية للخدمات المقدمة في هذا الجانب. وسيقام خلال الملتقى معرضٌ مصاحبٌ تقدم خلاله شركات العمرة نبذة عن الخدمات التي تقدمها، كذلك تنظم دورات تدريبية لتأهيل القطاعات العاملة في الحج والعمرة، ويتم استعراض آليات وسبل تطوير الضيافة خلال الموسمين.