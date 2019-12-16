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زلزالان يضربان محافظة المدية الجزائرية

عدم تسجيل أيّ ضحية أو خسائر مادية

تعرّضت محافظة المدية الجزائرية، اليوم، لزلزاليْن بلغت قوة الأول 3.5 درجة، والآخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ببلدية ميهوب- 100 كيلو متر شمال شرقي المحافظة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة.

وأكّد الدفاع المدني الجزائري عدم تسجيل أيّ ضحية أو خسائر مادية إثر الزلزاليْن المسجليْن اليوم، وأنه فور إطلاق الإنذار انتشر عناصر الدفاع المدني لدائرة العزيزية التي تقع فيها بلدية ميهوب بالمدية، قصد تقديم العون للجرحى المحتملين أو الأشخاص المتعرّضين لصدمات نفسية، وكذلك تفقد المساكن.

كما تمّت تعبئة مجموعة من عناصر الدفاع المدني لطمأنة السكان والتدخل عند الضرورة.

زلزال الجزائر

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زلزالان يضربان محافظة المدية الجزائرية
سبق

تعرّضت محافظة المدية الجزائرية، اليوم، لزلزاليْن بلغت قوة الأول 3.5 درجة، والآخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ببلدية ميهوب- 100 كيلو متر شمال شرقي المحافظة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة.

وأكّد الدفاع المدني الجزائري عدم تسجيل أيّ ضحية أو خسائر مادية إثر الزلزاليْن المسجليْن اليوم، وأنه فور إطلاق الإنذار انتشر عناصر الدفاع المدني لدائرة العزيزية التي تقع فيها بلدية ميهوب بالمدية، قصد تقديم العون للجرحى المحتملين أو الأشخاص المتعرّضين لصدمات نفسية، وكذلك تفقد المساكن.

كما تمّت تعبئة مجموعة من عناصر الدفاع المدني لطمأنة السكان والتدخل عند الضرورة.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
08:29 AM

زلزالان يضربان محافظة المدية الجزائرية

عدم تسجيل أيّ ضحية أو خسائر مادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجزائر
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تعرّضت محافظة المدية الجزائرية، اليوم، لزلزاليْن بلغت قوة الأول 3.5 درجة، والآخر بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ببلدية ميهوب- 100 كيلو متر شمال شرقي المحافظة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة.

وأكّد الدفاع المدني الجزائري عدم تسجيل أيّ ضحية أو خسائر مادية إثر الزلزاليْن المسجليْن اليوم، وأنه فور إطلاق الإنذار انتشر عناصر الدفاع المدني لدائرة العزيزية التي تقع فيها بلدية ميهوب بالمدية، قصد تقديم العون للجرحى المحتملين أو الأشخاص المتعرّضين لصدمات نفسية، وكذلك تفقد المساكن.

كما تمّت تعبئة مجموعة من عناصر الدفاع المدني لطمأنة السكان والتدخل عند الضرورة.

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