"شرطة عسير": القبض على مواطن بحوزته 47.6 كلجم من الحشيش

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن بحوزته (47.6) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف مركبة كان يستقلها، وجرى إيقافه.

وأوضح أنه أُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالته إلى جهة الاختصاص.