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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

قال: تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض ‏المحافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطًا ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة، ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.‏‎‏

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطًا ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة، ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.‏‎‏

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:03 AM

"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

قال: تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض ‏المحافظات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطًا ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة، ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.‏‎‏

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