"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
قال: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-08
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.
08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
10:03 AM
"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل
قال: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض المحافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم، يتضمن نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.