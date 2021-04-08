"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على ‏حائل ‏

قال: تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية وتشمل بعض ‏المحافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏حائل اليوم، ‏يتضمن نشاطًا ‏للرياح ‏السطحية وأتربة مثارة، ‏تؤدي ‏إلى تدني مدى الرؤية، ‏تشمل مدينة حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى ‏التابعة لها.‏‎‏ ‏

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى السابعة مساءً.‏‎‏