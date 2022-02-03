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"صحة القنفذة" تكشف ملابسات الحريق الذي اندلع بمستشفى المظيلف العام

سببه التماس كهربائي مقابل العناية المركزة.. وفرق الدفاع المدني أخمدت النيران

أفادت "صحة القنفذة" في بيان لها حول الحريق الذي اندلع بمستشفى المظيلف شمال محافظة القنفذة أنه حدث بسبب التماس كهربائي بأحد الأفياش الكهربائية بالممر المقابل للعناية المركزة بمستشفى المظيلف العام في تمام الساعة ١١:٤٢ص.

وقال البيان: تعامل المختصون مع الحادث وفق البروتوكولات الطبية وخطط الطوارئ فوراً، حيث قاموا بإبلاغ الدفاع المدني وتمت الاستجابة السريعة من قبل الدفاع المدني، وتم إخلاء مرضى العناية المركزة.

وأضاف: تم التحكم بالحدث وانتهائه بنجاح، ولا توجد أضرار ناجمة عنه، كما تم إعادة خدمات المستشفى بشكل كامل وطبيعي، ويجري استكمال التحليل للحدث لتطبيق الخطط التصحيحية والوقائية.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا بعنوان "حريق في مستشفى المظيلف وإخلاء جميع الحالات لمستشفيات أخرى بالمحافظة"، وهذا رابط الخبر https://sabq.org/GFRSTP.

وأشارت التفاصيل إلى أن حريقًا اندلع في مستشفى المظيلف العام التابع لصحة القنفذة، ظهر اليوم الخميس، استنفرت معه صحة القنفذة والجهات الإسعافية والأمنية في عمليات إخلاء المرضى وإخماد الحريق ليأتي هذا البيان من صحة القنفذة لتوضيح الصورة لما حدث.

صحة القنفذة مستشفى المظيلف العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة القنفذة" تكشف ملابسات الحريق الذي اندلع بمستشفى المظيلف العام
سبق

أفادت "صحة القنفذة" في بيان لها حول الحريق الذي اندلع بمستشفى المظيلف شمال محافظة القنفذة أنه حدث بسبب التماس كهربائي بأحد الأفياش الكهربائية بالممر المقابل للعناية المركزة بمستشفى المظيلف العام في تمام الساعة ١١:٤٢ص.

وقال البيان: تعامل المختصون مع الحادث وفق البروتوكولات الطبية وخطط الطوارئ فوراً، حيث قاموا بإبلاغ الدفاع المدني وتمت الاستجابة السريعة من قبل الدفاع المدني، وتم إخلاء مرضى العناية المركزة.

وأضاف: تم التحكم بالحدث وانتهائه بنجاح، ولا توجد أضرار ناجمة عنه، كما تم إعادة خدمات المستشفى بشكل كامل وطبيعي، ويجري استكمال التحليل للحدث لتطبيق الخطط التصحيحية والوقائية.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا بعنوان "حريق في مستشفى المظيلف وإخلاء جميع الحالات لمستشفيات أخرى بالمحافظة"، وهذا رابط الخبر https://sabq.org/GFRSTP.

وأشارت التفاصيل إلى أن حريقًا اندلع في مستشفى المظيلف العام التابع لصحة القنفذة، ظهر اليوم الخميس، استنفرت معه صحة القنفذة والجهات الإسعافية والأمنية في عمليات إخلاء المرضى وإخماد الحريق ليأتي هذا البيان من صحة القنفذة لتوضيح الصورة لما حدث.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
04:57 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
05:02 PM

"صحة القنفذة" تكشف ملابسات الحريق الذي اندلع بمستشفى المظيلف العام

سببه التماس كهربائي مقابل العناية المركزة.. وفرق الدفاع المدني أخمدت النيران

A A A
علي السحاري - القنفذة
0
196

أفادت "صحة القنفذة" في بيان لها حول الحريق الذي اندلع بمستشفى المظيلف شمال محافظة القنفذة أنه حدث بسبب التماس كهربائي بأحد الأفياش الكهربائية بالممر المقابل للعناية المركزة بمستشفى المظيلف العام في تمام الساعة ١١:٤٢ص.

وقال البيان: تعامل المختصون مع الحادث وفق البروتوكولات الطبية وخطط الطوارئ فوراً، حيث قاموا بإبلاغ الدفاع المدني وتمت الاستجابة السريعة من قبل الدفاع المدني، وتم إخلاء مرضى العناية المركزة.

وأضاف: تم التحكم بالحدث وانتهائه بنجاح، ولا توجد أضرار ناجمة عنه، كما تم إعادة خدمات المستشفى بشكل كامل وطبيعي، ويجري استكمال التحليل للحدث لتطبيق الخطط التصحيحية والوقائية.

وكانت "سبق" قد نشرت خبرًا بعنوان "حريق في مستشفى المظيلف وإخلاء جميع الحالات لمستشفيات أخرى بالمحافظة"، وهذا رابط الخبر https://sabq.org/GFRSTP.

وأشارت التفاصيل إلى أن حريقًا اندلع في مستشفى المظيلف العام التابع لصحة القنفذة، ظهر اليوم الخميس، استنفرت معه صحة القنفذة والجهات الإسعافية والأمنية في عمليات إخلاء المرضى وإخماد الحريق ليأتي هذا البيان من صحة القنفذة لتوضيح الصورة لما حدث.

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