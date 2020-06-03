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أمين عسير يدشن تطبيق "إدارة خدمة العملاء" لحجز المواعيد للمراجعين

بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من طاقة العمل

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم، تطبيق "إدارة خدمة العملاء" بأمانة منطقة عسير.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أن تطبيق "إدارة خدمة العملاء" سيتيح للأمانة استقبال كل المراجعين والمستفيدين من خلال خدمة الحجز المسبق عبر التطبيق وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوّه إلى أن الأمانة ستستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مسبق؛ ليتمكنوا من الاستفادة بكل الخدمات البلدية، ويمكن حجز الموعد عن طريق التطبيق المتوفر على الهواتف النقالة.

وقال: إن أمانة المنطقة حريصة على تقديم كل الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية وحرصا منها على سلامة وصحة الجميع، حيث تتيح هذه الخدمة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أمانة منطقة عسير تعد الأولى من بين أمانات المملكة في إطلاق تطبيق "إدارة خدمة العملاء" والذي يسهل على كل المستفيدين التواصل مع أمين المنطقة ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات وكل الأقسام؛ لإنهاء كافة خدماتهم البلدية إلكترونياً.

أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمين عسير يدشن تطبيق "إدارة خدمة العملاء" لحجز المواعيد للمراجعين
سبق

دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم، تطبيق "إدارة خدمة العملاء" بأمانة منطقة عسير.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أن تطبيق "إدارة خدمة العملاء" سيتيح للأمانة استقبال كل المراجعين والمستفيدين من خلال خدمة الحجز المسبق عبر التطبيق وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوّه إلى أن الأمانة ستستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مسبق؛ ليتمكنوا من الاستفادة بكل الخدمات البلدية، ويمكن حجز الموعد عن طريق التطبيق المتوفر على الهواتف النقالة.

وقال: إن أمانة المنطقة حريصة على تقديم كل الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية وحرصا منها على سلامة وصحة الجميع، حيث تتيح هذه الخدمة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أمانة منطقة عسير تعد الأولى من بين أمانات المملكة في إطلاق تطبيق "إدارة خدمة العملاء" والذي يسهل على كل المستفيدين التواصل مع أمين المنطقة ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات وكل الأقسام؛ لإنهاء كافة خدماتهم البلدية إلكترونياً.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
02:33 PM

أمين عسير يدشن تطبيق "إدارة خدمة العملاء" لحجز المواعيد للمراجعين

بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من طاقة العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم، تطبيق "إدارة خدمة العملاء" بأمانة منطقة عسير.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أن تطبيق "إدارة خدمة العملاء" سيتيح للأمانة استقبال كل المراجعين والمستفيدين من خلال خدمة الحجز المسبق عبر التطبيق وذلك بالتزامن مع عودة الموظفين بنسبة 50% من إجمالي الموظفين وفق تعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ونوّه إلى أن الأمانة ستستقبل المستفيدين بعد حجز موعد مسبق؛ ليتمكنوا من الاستفادة بكل الخدمات البلدية، ويمكن حجز الموعد عن طريق التطبيق المتوفر على الهواتف النقالة.

وقال: إن أمانة المنطقة حريصة على تقديم كل الخدمات بكل يسر وسهولة من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية وحرصا منها على سلامة وصحة الجميع، حيث تتيح هذه الخدمة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها الجهات المختصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن أمانة منطقة عسير تعد الأولى من بين أمانات المملكة في إطلاق تطبيق "إدارة خدمة العملاء" والذي يسهل على كل المستفيدين التواصل مع أمين المنطقة ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات وكل الأقسام؛ لإنهاء كافة خدماتهم البلدية إلكترونياً.

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