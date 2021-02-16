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إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية لشهر رجب

تشمل المساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدة لأجل الكهرباء

أعلنت وزارة #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، اليوم، إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب.

يشمل ذلك معاشات ضمانية أساسية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، والمساعدة النقدية لأجل الكهرباء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية لشهر رجب
سبق

أعلنت وزارة #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، اليوم، إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب.

يشمل ذلك معاشات ضمانية أساسية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، والمساعدة النقدية لأجل الكهرباء.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
11:02 AM

إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية لشهر رجب

تشمل المساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدة لأجل الكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، اليوم، إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب.

يشمل ذلك معاشات ضمانية أساسية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، والمساعدة النقدية لأجل الكهرباء.

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38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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2.5 مليار ..

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