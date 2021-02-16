إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية لشهر رجب

تشمل المساعدات النقدية لأجل الغذاء والمساعدة لأجل الكهرباء

أعلنت وزارة #الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية، اليوم، إيداع مليار و700 مليون ريال معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر رجب.

يشمل ذلك معاشات ضمانية أساسية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، والمساعدة النقدية لأجل الكهرباء.