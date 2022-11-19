شاهد.. أمانة عسير تغلق متنزه الجبل الأخضر "ذره" في وجه زوار أبها

طالبوا بتدخل "تركي بن طلال" لإعادة فتحه باعتباره أبرز معالم المنطقة

استنكر عدد من المواطنين والسياح، إغلاق أمانة منطقة عسير مداخل ومخارج جبل ذره "الجبل الأخضر" وزرعها بالصبات وتزويد الموقع بدورية أمنية.

وفي التفاصيل، قال الزوار إنهم تفاجؤوا أثناء محاولاتهم الوصول إلى أعلى الجبل بإغلاقه دون معرفة السبب وراء ذلك.

ويعد الجبل الأخضر أحد أبرز المعالم السياحية في المنطقة والذي يستطيع الزائر عند الوصول إلى قمته مشاهدة مدينة أبها من كل الاتجاهات.

وتشير المعلومات إلى أن الجبل كان في فترة من الفترات قلعة عسكرية ثم تحول إلى مقر للاتصالات اللاسلكية قبل أن يستغل سياحيّاً من خلال إنشاء محطة العربات المعلقة (التلفريك)، ويزود بالمطاعم العالمية والجلسات المطلة التي ينعم الزائر والسائح للمكان بمعانقة السحاب الذي يلف الجبل الذي تمت إضاءته بالأخضر ليكتسب التسمية من ذلك قبل أن يتم تغيير إضاءته مؤخراً إلى اللون الأصفر.





وطالب السياح بتدخل أمير منطقة عسير تركي بن طلال وإعادة فتحه أمام الجميع.