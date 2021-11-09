النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أن منح المدرب اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام .. الاتحاد يواجه ضمك

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، "الأحد المقبل"، مواجهة ودية أمام نظيره ضمك على ملعب النادي، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات الموسم الرياضي الحالي .

وكان مدرب الفريق الروماني "كونتيرا" قد منح اللاعبين 5 أيام إجازة بسبب التوقف الدولي، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة الفريق أمام الهلال (من أجل النهائي الآسيوي).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بعد أن منح المدرب اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام .. الاتحاد يواجه ضمك
سبق

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، "الأحد المقبل"، مواجهة ودية أمام نظيره ضمك على ملعب النادي، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات الموسم الرياضي الحالي .

وكان مدرب الفريق الروماني "كونتيرا" قد منح اللاعبين 5 أيام إجازة بسبب التوقف الدولي، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة الفريق أمام الهلال (من أجل النهائي الآسيوي).

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
07:37 PM

بعد أن منح المدرب اللاعبين إجازة لمدة 5 أيام .. الاتحاد يواجه ضمك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,086

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، "الأحد المقبل"، مواجهة ودية أمام نظيره ضمك على ملعب النادي، ضمن إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف مباريات الموسم الرياضي الحالي .

وكان مدرب الفريق الروماني "كونتيرا" قد منح اللاعبين 5 أيام إجازة بسبب التوقف الدولي، بالإضافة إلى تأجيل مواجهة الفريق أمام الهلال (من أجل النهائي الآسيوي).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,273
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,057
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,125
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,188

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة