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(مشارقُ الآي) إصدار جديد من آفاق المعرفة متواكباً مع شهر الخير والقرآن

دعوة للعيش مع كتاب الله والنهل من معينه والتدبر في معانيه

أصدرت "آفاق المعرفة" كتابًا جديدًا للدكتور عبداللطيف بن عبدالله التويجري المتخصص في علم التفسير والتدبر، بعنوان: (مشارق الآي)، وهو كتاب متوسط الحجم خفيف القراءة، عبارة عن مقالات متنوعة في النفس والكون، والفكرِ والحياة، مرصوفة بعباراتِ الأولياء، والسادةِ النجباء.
وكما يقول المؤلف إنها دعوة للقراء الكرام للعيش مع كتاب ربهم، والنهل من معينه، والتدبر في معانيه؛ لأن تدبر آي القرآن الكريم يُطلع المرء على معالم الخير والشر، ويجعلُ في أيديه مفاتيح كنوز السعادة، ويُثبِّت الإيمان في قلبه، ويعطيه قوةً وانشراحًا، وبهجةً وسرورًا.
والدكتور التويجري كتب هذا الكتاب بأسلوب سهل وميسر لعموم القراء في مواضيع متنوعة مثل: القلب النقي والصوت الخفي، والفرح بالقرآن، والتاجر الأمين، وغيث القلوب، والمرأة الكاملة، ومرفأ الأمان، وصلاح القدوات، وغيرها من العناوين، وقد قدمت الدار الناشرة خدمة لقرائها مع مراعاة الظروف الحالية لجائحة كورونا فيسرت الطلب عبر متجرها الإلكتروني لتصلك النسخة وأنت في بيتك، ووضعت رابطًا لذلك: https://www.afaqbooks.com/-1663.html

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(مشارقُ الآي) إصدار جديد من آفاق المعرفة متواكباً مع شهر الخير والقرآن
سبق

أصدرت "آفاق المعرفة" كتابًا جديدًا للدكتور عبداللطيف بن عبدالله التويجري المتخصص في علم التفسير والتدبر، بعنوان: (مشارق الآي)، وهو كتاب متوسط الحجم خفيف القراءة، عبارة عن مقالات متنوعة في النفس والكون، والفكرِ والحياة، مرصوفة بعباراتِ الأولياء، والسادةِ النجباء.
وكما يقول المؤلف إنها دعوة للقراء الكرام للعيش مع كتاب ربهم، والنهل من معينه، والتدبر في معانيه؛ لأن تدبر آي القرآن الكريم يُطلع المرء على معالم الخير والشر، ويجعلُ في أيديه مفاتيح كنوز السعادة، ويُثبِّت الإيمان في قلبه، ويعطيه قوةً وانشراحًا، وبهجةً وسرورًا.
والدكتور التويجري كتب هذا الكتاب بأسلوب سهل وميسر لعموم القراء في مواضيع متنوعة مثل: القلب النقي والصوت الخفي، والفرح بالقرآن، والتاجر الأمين، وغيث القلوب، والمرأة الكاملة، ومرفأ الأمان، وصلاح القدوات، وغيرها من العناوين، وقد قدمت الدار الناشرة خدمة لقرائها مع مراعاة الظروف الحالية لجائحة كورونا فيسرت الطلب عبر متجرها الإلكتروني لتصلك النسخة وأنت في بيتك، ووضعت رابطًا لذلك: https://www.afaqbooks.com/-1663.html

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
03:19 PM

(مشارقُ الآي) إصدار جديد من آفاق المعرفة متواكباً مع شهر الخير والقرآن

دعوة للعيش مع كتاب الله والنهل من معينه والتدبر في معانيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت "آفاق المعرفة" كتابًا جديدًا للدكتور عبداللطيف بن عبدالله التويجري المتخصص في علم التفسير والتدبر، بعنوان: (مشارق الآي)، وهو كتاب متوسط الحجم خفيف القراءة، عبارة عن مقالات متنوعة في النفس والكون، والفكرِ والحياة، مرصوفة بعباراتِ الأولياء، والسادةِ النجباء.
وكما يقول المؤلف إنها دعوة للقراء الكرام للعيش مع كتاب ربهم، والنهل من معينه، والتدبر في معانيه؛ لأن تدبر آي القرآن الكريم يُطلع المرء على معالم الخير والشر، ويجعلُ في أيديه مفاتيح كنوز السعادة، ويُثبِّت الإيمان في قلبه، ويعطيه قوةً وانشراحًا، وبهجةً وسرورًا.
والدكتور التويجري كتب هذا الكتاب بأسلوب سهل وميسر لعموم القراء في مواضيع متنوعة مثل: القلب النقي والصوت الخفي، والفرح بالقرآن، والتاجر الأمين، وغيث القلوب، والمرأة الكاملة، ومرفأ الأمان، وصلاح القدوات، وغيرها من العناوين، وقد قدمت الدار الناشرة خدمة لقرائها مع مراعاة الظروف الحالية لجائحة كورونا فيسرت الطلب عبر متجرها الإلكتروني لتصلك النسخة وأنت في بيتك، ووضعت رابطًا لذلك: https://www.afaqbooks.com/-1663.html

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