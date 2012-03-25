واشنطن تفرض عقوبات على جيش ميانمار بسبب الانقلاب
تستهدف شركتين مملوكتين له
فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على شركتين يسيطر عليهما جيش ميانمار في أعقاب الانقلاب.
ووفقًا لبيانٍ لوزارة الخزانة الأمريكية أوردته "رويترز": تستهدف العقوبات الأمريكية شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة.
واشنطن تفرض عقوبات على جيش ميانمار بسبب الانقلاب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-25
فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على شركتين يسيطر عليهما جيش ميانمار في أعقاب الانقلاب.
ووفقًا لبيانٍ لوزارة الخزانة الأمريكية أوردته "رويترز": تستهدف العقوبات الأمريكية شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة.
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
05:44 PM
واشنطن تفرض عقوبات على جيش ميانمار بسبب الانقلاب
تستهدف شركتين مملوكتين له
فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، عقوبات على شركتين يسيطر عليهما جيش ميانمار في أعقاب الانقلاب.
ووفقًا لبيانٍ لوزارة الخزانة الأمريكية أوردته "رويترز": تستهدف العقوبات الأمريكية شركة ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية المحدودة.