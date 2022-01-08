"الصدر" يطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا مكان فيها للمليشيات

قال: كل المكونات ستدعم الجيش والشرطة

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم (السبت)، قبل ساعات من عقد أولى جلسات البرلمان العراقي، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا مكان فيها للميليشيات أو الطائفية أو العرقية.

وقال مقتدى الصدر في بيان على "تويتر": "نريد حكومة أغلبية وطنية يدافع الشيعي فيها عن حقوق الأقليات والسنة والكرد، كما سيدافع الكردي عن حقوق الأقليات والسنة والشيعة، وسيدافع السني عن حقوق الأقليات والشيعة والكرد".

وأضاف "الصدر" الذي حظيت كتلته الانتخابية بأكثرية مقاعد البرلمان: "لا مكان للميليشيات، فالكل سيدعم الجيش والشرطة والقوات الأمنية".



