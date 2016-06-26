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العيادات الطبية في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها لـ178 مستفيدًا خلال أسبوع

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ178 مستفيدًا خلال المدة من 10 يونيو حتى 16 يونيو 2021م.

وراجع عيادةَ الطوارئ 31 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 19 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 25 مراجعًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات؛ فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 3 مرضى، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 10 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ69 فردًا؛ في حين راجَعَ قسم الخدمات التمريضية 15 مريضًا، كما تم تنفيذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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العيادات الطبية في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها لـ178 مستفيدًا خلال أسبوع
سبق

قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ178 مستفيدًا خلال المدة من 10 يونيو حتى 16 يونيو 2021م.

وراجع عيادةَ الطوارئ 31 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 19 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 25 مراجعًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات؛ فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 3 مرضى، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 10 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ69 فردًا؛ في حين راجَعَ قسم الخدمات التمريضية 15 مريضًا، كما تم تنفيذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
06:06 PM

العيادات الطبية في مخيم وعلان بحجة تقدم خدماتها لـ178 مستفيدًا خلال أسبوع

تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حجة
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قدّمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة، خدماتها العلاجية لـ178 مستفيدًا خلال المدة من 10 يونيو حتى 16 يونيو 2021م.

وراجع عيادةَ الطوارئ 31 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 19 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 25 مراجعًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات؛ فيما راجع عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 3 مرضى، وعيادة الأمراض الجلدية والفطريات 10 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 3 أفراد.

كما صرفت الأدوية لـ69 فردًا؛ في حين راجَعَ قسم الخدمات التمريضية 15 مريضًا، كما تم تنفيذ 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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