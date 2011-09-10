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متحدث "العمل" لـ"سبق": انتهاء مهلة الاستثناء وبدء توطين وظيفة مدير معرض لـ12 نشاطًا

بدءًا من العام الهجري الجاري

‫أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لـ"سبق" انتهاء مهلة الاستثناء لشغل الوافد مهنة مدير معرض لمنفذ البيع في 12 قطاعًا اقتصاديًّا، شملها قرار سابق للوزارة بالتوطين، منذ بداية العام الهجري الجديد 1441هـ.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتوطين 12 قطاعًا اقتصاديًّا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 1/ 1/ 1441هـ، وشملت 4 قطاعات، هي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.


أما المرحلة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1440هـ فقد شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1/ 5/ 1440هـ، وشملت محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد، ومحال الحلويات.

وأوضحت الوزارة حينها أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ووفقًا للدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة، فقد تم استثناء وظيفة مدير منفذ بيع، والسماح بشغلها من قِبل الوافد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار؛ حتى يتسنى نقل المعرفة للموظفين السعوديين، وهي المهلة التي انتهت بالفعل؛ وأصبحت الوظيفة قاصرة على السعودي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي للوزارة.

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متحدث "العمل" لـ"سبق": انتهاء مهلة الاستثناء وبدء توطين وظيفة مدير معرض لـ12 نشاطًا
سبق

‫أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لـ"سبق" انتهاء مهلة الاستثناء لشغل الوافد مهنة مدير معرض لمنفذ البيع في 12 قطاعًا اقتصاديًّا، شملها قرار سابق للوزارة بالتوطين، منذ بداية العام الهجري الجديد 1441هـ.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتوطين 12 قطاعًا اقتصاديًّا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 1/ 1/ 1441هـ، وشملت 4 قطاعات، هي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.


أما المرحلة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1440هـ فقد شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1/ 5/ 1440هـ، وشملت محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد، ومحال الحلويات.

وأوضحت الوزارة حينها أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ووفقًا للدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة، فقد تم استثناء وظيفة مدير منفذ بيع، والسماح بشغلها من قِبل الوافد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار؛ حتى يتسنى نقل المعرفة للموظفين السعوديين، وهي المهلة التي انتهت بالفعل؛ وأصبحت الوظيفة قاصرة على السعودي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي للوزارة.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
11:35 PM

متحدث "العمل" لـ"سبق": انتهاء مهلة الاستثناء وبدء توطين وظيفة مدير معرض لـ12 نشاطًا

بدءًا من العام الهجري الجاري

A A A
ياسر نجدي - الرياض
12
7,226

‫أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لـ"سبق" انتهاء مهلة الاستثناء لشغل الوافد مهنة مدير معرض لمنفذ البيع في 12 قطاعًا اقتصاديًّا، شملها قرار سابق للوزارة بالتوطين، منذ بداية العام الهجري الجديد 1441هـ.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتوطين 12 قطاعًا اقتصاديًّا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 1/ 1/ 1441هـ، وشملت 4 قطاعات، هي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.


أما المرحلة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1440هـ فقد شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1/ 5/ 1440هـ، وشملت محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد، ومحال الحلويات.

وأوضحت الوزارة حينها أن القرار يأتي في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل، ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ووفقًا للدليل الإرشادي الذي أصدرته الوزارة، فقد تم استثناء وظيفة مدير منفذ بيع، والسماح بشغلها من قِبل الوافد لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تطبيق القرار؛ حتى يتسنى نقل المعرفة للموظفين السعوديين، وهي المهلة التي انتهت بالفعل؛ وأصبحت الوظيفة قاصرة على السعودي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي للوزارة.

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