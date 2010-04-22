تنبيه لـ "مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمن سحباً رعدية ممطرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتي العلا والعيص، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة السابعة صباحاً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن سحباً رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات الحناكية وخيبر ووادي الفرع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.