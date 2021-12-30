النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. احتفاءٌ ببلوغ طفلٍ آخرَ جرعة كيماوي وشفائه من ورم سرطاني بالكلى

خضع للعلاج لمدة ٣ شهور ونصف.. و"مسلمي": هذا المرض لا يعني النهاية

تَماثل طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام في مكة المكرمة للشفاء، بعد أن تم تشخيص حالته بورم في الكلى، وكان يتلقى جرعات كيماوي، وسط احتفاء أقامه قسم أورام الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة بآخر جرعة كيماوي للطفل.

وخضع الطفل للعلاج لمدة ٣ شهور ونصف تماثل بعدها للشفاء ولله الحمد؛ حيث تم تشخيص حالته بورم في الكلى في المرحلة الثانية؛ أدى إلى الحاجة للتدخل الجراحي.

وأشاد رئيس قسم أورام الأطفال، الدكتور حسن مسلمي، بجهود الفريق الطبي متمثلًا في تعاون أقسام المستشفى؛ مؤكدًا أن هذا المرض لا يعني النهاية وله علاج وشفاء بمشيئة الله،، ونوه بالحرص الذي يوليه الكادر الطبي في المملكة لتطوير وتحديث البرامج التشخيصية والعلاجية والارتقاء بمستوى ونوعية خدمات الرعاية المتكاملة الشمولية.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، الدكتور هلال بن هلال المالكي، عن شكره لكل الطاقم الطبي الذي باشر الحالة وقسم أورام الأطفال، كما أعرب عن سعادته بسلامة الطفل ولله الحمد، وتمنى له تمام الصحة والعافية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. احتفاءٌ ببلوغ طفلٍ آخرَ جرعة كيماوي وشفائه من ورم سرطاني بالكلى
سبق

تَماثل طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام في مكة المكرمة للشفاء، بعد أن تم تشخيص حالته بورم في الكلى، وكان يتلقى جرعات كيماوي، وسط احتفاء أقامه قسم أورام الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة بآخر جرعة كيماوي للطفل.

وخضع الطفل للعلاج لمدة ٣ شهور ونصف تماثل بعدها للشفاء ولله الحمد؛ حيث تم تشخيص حالته بورم في الكلى في المرحلة الثانية؛ أدى إلى الحاجة للتدخل الجراحي.

وأشاد رئيس قسم أورام الأطفال، الدكتور حسن مسلمي، بجهود الفريق الطبي متمثلًا في تعاون أقسام المستشفى؛ مؤكدًا أن هذا المرض لا يعني النهاية وله علاج وشفاء بمشيئة الله،، ونوه بالحرص الذي يوليه الكادر الطبي في المملكة لتطوير وتحديث البرامج التشخيصية والعلاجية والارتقاء بمستوى ونوعية خدمات الرعاية المتكاملة الشمولية.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، الدكتور هلال بن هلال المالكي، عن شكره لكل الطاقم الطبي الذي باشر الحالة وقسم أورام الأطفال، كما أعرب عن سعادته بسلامة الطفل ولله الحمد، وتمنى له تمام الصحة والعافية.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:23 PM

مكة.. احتفاءٌ ببلوغ طفلٍ آخرَ جرعة كيماوي وشفائه من ورم سرطاني بالكلى

خضع للعلاج لمدة ٣ شهور ونصف.. و"مسلمي": هذا المرض لا يعني النهاية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,503

تَماثل طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام في مكة المكرمة للشفاء، بعد أن تم تشخيص حالته بورم في الكلى، وكان يتلقى جرعات كيماوي، وسط احتفاء أقامه قسم أورام الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة بآخر جرعة كيماوي للطفل.

وخضع الطفل للعلاج لمدة ٣ شهور ونصف تماثل بعدها للشفاء ولله الحمد؛ حيث تم تشخيص حالته بورم في الكلى في المرحلة الثانية؛ أدى إلى الحاجة للتدخل الجراحي.

وأشاد رئيس قسم أورام الأطفال، الدكتور حسن مسلمي، بجهود الفريق الطبي متمثلًا في تعاون أقسام المستشفى؛ مؤكدًا أن هذا المرض لا يعني النهاية وله علاج وشفاء بمشيئة الله،، ونوه بالحرص الذي يوليه الكادر الطبي في المملكة لتطوير وتحديث البرامج التشخيصية والعلاجية والارتقاء بمستوى ونوعية خدمات الرعاية المتكاملة الشمولية.

من جهته، أعرب المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، الدكتور هلال بن هلال المالكي، عن شكره لكل الطاقم الطبي الذي باشر الحالة وقسم أورام الأطفال، كما أعرب عن سعادته بسلامة الطفل ولله الحمد، وتمنى له تمام الصحة والعافية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,081
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,633
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,537

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة