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مسؤول: تهديد المتمردين الحوثيين للإمارات لن يصبح واقعًا جديدًا

أكد تأهب أبوظبي للدفاع عن نفسها

أكّد مسؤول إماراتي رفيع اليوم (الخميس)، أنّ تهديد المتمردين الحوثيين للإمارات لن يصبح واقعًا جديدًا، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وقال المسؤول: "لن يصبح هذا الواقع الجديد في دولة الإمارات، نحن نرفض الانصياع لخطر الإرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا".

وأضاف: "الإمارات باعتبارها موطنًا لأكثر من 200 جنسية، تقف على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها، وما زلنا واحدًا من أكثر البلدان أمانًا في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا".

ميليشيا الحوثي الإرهابية

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مسؤول: تهديد المتمردين الحوثيين للإمارات لن يصبح واقعًا جديدًا
سبق

أكّد مسؤول إماراتي رفيع اليوم (الخميس)، أنّ تهديد المتمردين الحوثيين للإمارات لن يصبح واقعًا جديدًا، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وقال المسؤول: "لن يصبح هذا الواقع الجديد في دولة الإمارات، نحن نرفض الانصياع لخطر الإرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا".

وأضاف: "الإمارات باعتبارها موطنًا لأكثر من 200 جنسية، تقف على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها، وما زلنا واحدًا من أكثر البلدان أمانًا في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا".

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
09:21 PM

مسؤول: تهديد المتمردين الحوثيين للإمارات لن يصبح واقعًا جديدًا

أكد تأهب أبوظبي للدفاع عن نفسها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد مسؤول إماراتي رفيع اليوم (الخميس)، أنّ تهديد المتمردين الحوثيين للإمارات لن يصبح واقعًا جديدًا، بحسب ما أوردت "فرانس 24".

وقال المسؤول: "لن يصبح هذا الواقع الجديد في دولة الإمارات، نحن نرفض الانصياع لخطر الإرهاب الحوثي الذي يستهدف شعبنا وطريقة عيشنا".

وأضاف: "الإمارات باعتبارها موطنًا لأكثر من 200 جنسية، تقف على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها، وما زلنا واحدًا من أكثر البلدان أمانًا في العالم، وقد عزّزت الهجمات الأخيرة التزامنا بالحفاظ على رفاهية سكاننا".

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