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في مباراة البطاقات الحمراء.. القادسية والباطن تعادل مثير

حسم التعادل الإيجابي 2/2 مباراة القادسية والباطن، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة صعد الباطن للمركز السادس بـ7 نقاط، وحل القادسية في المركز الثامن بـ7 نقاط.

حفل الشوط الأول بهدفين، حيث جاء الهدف الأول لصالح الباطن عند الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب محمد رايحي، وعادل للقادسية اللاعب حسن العمري من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.

وعند الدقيقة 55 أشهر حكم اللقاء عبد الله الحربي البطاقة الحمراء للاعب القادسية منصور النجار ولاعب الباطن يوسف جبلي.

وأضاف لاعب القادسية حمد اليامي الهدف الثاني للقادسية عند الدقيقة 70، ليعود الباطن للتعادل عند الدقيقة 80 من خلال قذيفة قوية أرسلها حسن شراحيلي.

القادسية الباطن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في مباراة البطاقات الحمراء.. القادسية والباطن تعادل مثير
سبق

حسم التعادل الإيجابي 2/2 مباراة القادسية والباطن، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة صعد الباطن للمركز السادس بـ7 نقاط، وحل القادسية في المركز الثامن بـ7 نقاط.

حفل الشوط الأول بهدفين، حيث جاء الهدف الأول لصالح الباطن عند الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب محمد رايحي، وعادل للقادسية اللاعب حسن العمري من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.

وعند الدقيقة 55 أشهر حكم اللقاء عبد الله الحربي البطاقة الحمراء للاعب القادسية منصور النجار ولاعب الباطن يوسف جبلي.

وأضاف لاعب القادسية حمد اليامي الهدف الثاني للقادسية عند الدقيقة 70، ليعود الباطن للتعادل عند الدقيقة 80 من خلال قذيفة قوية أرسلها حسن شراحيلي.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
07:43 PM

في مباراة البطاقات الحمراء.. القادسية والباطن تعادل مثير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حسم التعادل الإيجابي 2/2 مباراة القادسية والباطن، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بتلك النتيجة صعد الباطن للمركز السادس بـ7 نقاط، وحل القادسية في المركز الثامن بـ7 نقاط.

حفل الشوط الأول بهدفين، حيث جاء الهدف الأول لصالح الباطن عند الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب محمد رايحي، وعادل للقادسية اللاعب حسن العمري من ركلة جزاء عند الدقيقة 26.

وعند الدقيقة 55 أشهر حكم اللقاء عبد الله الحربي البطاقة الحمراء للاعب القادسية منصور النجار ولاعب الباطن يوسف جبلي.

وأضاف لاعب القادسية حمد اليامي الهدف الثاني للقادسية عند الدقيقة 70، ليعود الباطن للتعادل عند الدقيقة 80 من خلال قذيفة قوية أرسلها حسن شراحيلي.

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