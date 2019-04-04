النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إخاء" و"وقت اللياقة" تمددان اتفاقية الشراكة لرعاية الأيتام

"الصقري": امتداد للرؤية والرسالة والأهداف المشتركة بين الطرفين

مدّدت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وشركة "لجام للرياضة" المالك والمشغل لـ"وقت اللياقة"، اتفاقية الشراكة التي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من خمس سنوات، والتي تتضمّن الرعاية الرياضية لأبناء وبنات الأيتام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) عبدالله الصقهان أن الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً "وقت اللياقة" تتزامن مع رسالة المؤسسة في بناء شخصية ذات استقلالية لليتيم ببرامج تنموية، مشيراً إلى أن "وقت اللياقة" أحد أهم القطاعات التحفيزية لبيئة صحية ورياضية.

وبيّن أن من أهداف المؤسسة الارتقاء بالأيتام في كل المجالات؛ لتطوير قدراتهم، مثمناً مبادرة "وقت اللياقة"، وتعاونهم الدائم للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والحياتي للأيتام.

كما أبدت عضو مجلس إدارة وقت اللياقة حصة الصقري سعادتها بمواصلة الشراكة مع مؤسسة "إخاء" لخدمة فئة غالية على كل شرائح المجتمع، مشيرة إلى حرص وقت اللياقة على تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية في الشركة.

وأوضحت أن الاتفاقية هي امتداد للرؤية والرسالة والأهداف المشتركة بين الطرفين لدعم الأنشطة والفعاليات للأيتام، مشيدة بالعلاقة المستمرة بين وقت اللياقة ومؤسسة إخاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إخاء" و"وقت اللياقة" تمددان اتفاقية الشراكة لرعاية الأيتام
سبق

مدّدت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وشركة "لجام للرياضة" المالك والمشغل لـ"وقت اللياقة"، اتفاقية الشراكة التي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من خمس سنوات، والتي تتضمّن الرعاية الرياضية لأبناء وبنات الأيتام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) عبدالله الصقهان أن الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً "وقت اللياقة" تتزامن مع رسالة المؤسسة في بناء شخصية ذات استقلالية لليتيم ببرامج تنموية، مشيراً إلى أن "وقت اللياقة" أحد أهم القطاعات التحفيزية لبيئة صحية ورياضية.

وبيّن أن من أهداف المؤسسة الارتقاء بالأيتام في كل المجالات؛ لتطوير قدراتهم، مثمناً مبادرة "وقت اللياقة"، وتعاونهم الدائم للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والحياتي للأيتام.

كما أبدت عضو مجلس إدارة وقت اللياقة حصة الصقري سعادتها بمواصلة الشراكة مع مؤسسة "إخاء" لخدمة فئة غالية على كل شرائح المجتمع، مشيرة إلى حرص وقت اللياقة على تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية في الشركة.

وأوضحت أن الاتفاقية هي امتداد للرؤية والرسالة والأهداف المشتركة بين الطرفين لدعم الأنشطة والفعاليات للأيتام، مشيدة بالعلاقة المستمرة بين وقت اللياقة ومؤسسة إخاء.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
11:29 AM

"إخاء" و"وقت اللياقة" تمددان اتفاقية الشراكة لرعاية الأيتام

"الصقري": امتداد للرؤية والرسالة والأهداف المشتركة بين الطرفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
10,003

مدّدت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء"، وشركة "لجام للرياضة" المالك والمشغل لـ"وقت اللياقة"، اتفاقية الشراكة التي انطلقت بين الطرفين منذ أكثر من خمس سنوات، والتي تتضمّن الرعاية الرياضية لأبناء وبنات الأيتام.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) عبدالله الصقهان أن الشراكة مع القطاع الخاص وتحديداً "وقت اللياقة" تتزامن مع رسالة المؤسسة في بناء شخصية ذات استقلالية لليتيم ببرامج تنموية، مشيراً إلى أن "وقت اللياقة" أحد أهم القطاعات التحفيزية لبيئة صحية ورياضية.

وبيّن أن من أهداف المؤسسة الارتقاء بالأيتام في كل المجالات؛ لتطوير قدراتهم، مثمناً مبادرة "وقت اللياقة"، وتعاونهم الدائم للمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والحياتي للأيتام.

كما أبدت عضو مجلس إدارة وقت اللياقة حصة الصقري سعادتها بمواصلة الشراكة مع مؤسسة "إخاء" لخدمة فئة غالية على كل شرائح المجتمع، مشيرة إلى حرص وقت اللياقة على تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية في الشركة.

وأوضحت أن الاتفاقية هي امتداد للرؤية والرسالة والأهداف المشتركة بين الطرفين لدعم الأنشطة والفعاليات للأيتام، مشيدة بالعلاقة المستمرة بين وقت اللياقة ومؤسسة إخاء.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,171
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,437
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,156
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,036

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة