النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخميسي": طلب المساعدة من خلال القصائد والشيلات "تسول"

طالب بمعاقبة مساعدي المتسولين في الشوارع

طالب الكاتب الصحفي خلف الخميسي، بإيقاع عقوبات مالية لا تقل عن 500 ريال لكل شخص يقدم مساعدات للمتسولين في الشوارع؛ لأنه بذلك يساعدهم على تفشي مثل هذه الظاهرة السلبية على المجتمع، مشيرًا إلى أن طلب المساعدة من خلال "القصائد والشيلات" والمناسبات الاجتماعية المختلفة يعد تسولاً.

جاء ذلك خلال حديثه اليوم مع قناة الإخبارية للتعليق على تحذير "النيابة العامة" من امتهان التسول في جميع الأماكن ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "طلب المساعدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعد تسولاً، وطلبها من خلال التجمعات والتبرعات وتحت أي بند كان يعد أيضًا تسولاً".

وأكد "الخميسي" أن كل من أراد فعل الخير والتبرع يستطيع تقديم المساعدات من خلال الجمعيات الخيرية والقنوات والمنصات الرسمية مثل منصة "إحسان".

ودعا إلى تفقد المحتاجين والمتعففين والمحرومين من حولنا من خلال أئمة المساجد وعُمد الأحياء، مبينًا أنه بدلاً من بذل الصدقات والمساعدات للمتسولين في الشارع التي قد تكون وراء هؤلاء جماعات وجهات ومنظمات إرهابية تُدار من الخارج.

وكانت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" حذرت من أن "كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على امتهان التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال".


وأوضحت النيابة العامة: "المتسول: هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت".

وتابعت: "كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال".

وأردفت: "يبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقًا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة"، وشددت على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.



الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخميسي": طلب المساعدة من خلال القصائد والشيلات "تسول"
سبق

طالب الكاتب الصحفي خلف الخميسي، بإيقاع عقوبات مالية لا تقل عن 500 ريال لكل شخص يقدم مساعدات للمتسولين في الشوارع؛ لأنه بذلك يساعدهم على تفشي مثل هذه الظاهرة السلبية على المجتمع، مشيرًا إلى أن طلب المساعدة من خلال "القصائد والشيلات" والمناسبات الاجتماعية المختلفة يعد تسولاً.

جاء ذلك خلال حديثه اليوم مع قناة الإخبارية للتعليق على تحذير "النيابة العامة" من امتهان التسول في جميع الأماكن ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "طلب المساعدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعد تسولاً، وطلبها من خلال التجمعات والتبرعات وتحت أي بند كان يعد أيضًا تسولاً".

وأكد "الخميسي" أن كل من أراد فعل الخير والتبرع يستطيع تقديم المساعدات من خلال الجمعيات الخيرية والقنوات والمنصات الرسمية مثل منصة "إحسان".

ودعا إلى تفقد المحتاجين والمتعففين والمحرومين من حولنا من خلال أئمة المساجد وعُمد الأحياء، مبينًا أنه بدلاً من بذل الصدقات والمساعدات للمتسولين في الشارع التي قد تكون وراء هؤلاء جماعات وجهات ومنظمات إرهابية تُدار من الخارج.

وكانت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" حذرت من أن "كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على امتهان التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال".


وأوضحت النيابة العامة: "المتسول: هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت".

وتابعت: "كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال".

وأردفت: "يبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقًا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة"، وشددت على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.



19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:20 PM

"الخميسي": طلب المساعدة من خلال القصائد والشيلات "تسول"

طالب بمعاقبة مساعدي المتسولين في الشوارع

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
1,920

طالب الكاتب الصحفي خلف الخميسي، بإيقاع عقوبات مالية لا تقل عن 500 ريال لكل شخص يقدم مساعدات للمتسولين في الشوارع؛ لأنه بذلك يساعدهم على تفشي مثل هذه الظاهرة السلبية على المجتمع، مشيرًا إلى أن طلب المساعدة من خلال "القصائد والشيلات" والمناسبات الاجتماعية المختلفة يعد تسولاً.

جاء ذلك خلال حديثه اليوم مع قناة الإخبارية للتعليق على تحذير "النيابة العامة" من امتهان التسول في جميع الأماكن ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "طلب المساعدة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يعد تسولاً، وطلبها من خلال التجمعات والتبرعات وتحت أي بند كان يعد أيضًا تسولاً".

وأكد "الخميسي" أن كل من أراد فعل الخير والتبرع يستطيع تقديم المساعدات من خلال الجمعيات الخيرية والقنوات والمنصات الرسمية مثل منصة "إحسان".

ودعا إلى تفقد المحتاجين والمتعففين والمحرومين من حولنا من خلال أئمة المساجد وعُمد الأحياء، مبينًا أنه بدلاً من بذل الصدقات والمساعدات للمتسولين في الشارع التي قد تكون وراء هؤلاء جماعات وجهات ومنظمات إرهابية تُدار من الخارج.

وكانت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" حذرت من أن "كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على امتهان التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال".


وأوضحت النيابة العامة: "المتسول: هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت".

وتابعت: "كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال".

وأردفت: "يبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقًا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة ويمنع من العودة للمملكة باستثناء أداء الحج أو العمرة"، وشددت على مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها.



اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,570
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,853
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة