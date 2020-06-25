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لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

جامعة واشنطن تتوقع وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا

طلبت ولايات نيويورك، ونيوجيرسي وكونكتيكت، من الوافدين إليها من مناطق تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يومًا.

وقال حاكم نيوجيرسي: إن سكان الولايات الثلاث عانوا كثيرًا ولا يريدون دخول "جولة أخرى" من الإصابات بالفيروس؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

وتسجل بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد أرقامًا قياسية في عدد الإصابات.

وتوقعت جامعة واشنطن وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا، أو 146 ألفًا، إن التزم 95% من الأمريكيين بارتداء قناع الوجه.

وسجلت الولايات المتحدة إلى الآن أكثر من 2.3 مليون إصابة وأكثر من 121 ألف حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد أمريكا

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لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات
سبق

طلبت ولايات نيويورك، ونيوجيرسي وكونكتيكت، من الوافدين إليها من مناطق تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يومًا.

وقال حاكم نيوجيرسي: إن سكان الولايات الثلاث عانوا كثيرًا ولا يريدون دخول "جولة أخرى" من الإصابات بالفيروس؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

وتسجل بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد أرقامًا قياسية في عدد الإصابات.

وتوقعت جامعة واشنطن وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا، أو 146 ألفًا، إن التزم 95% من الأمريكيين بارتداء قناع الوجه.

وسجلت الولايات المتحدة إلى الآن أكثر من 2.3 مليون إصابة وأكثر من 121 ألف حالة وفاة.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
08:31 AM

لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات

جامعة واشنطن تتوقع وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طلبت ولايات نيويورك، ونيوجيرسي وكونكتيكت، من الوافدين إليها من مناطق تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يومًا.

وقال حاكم نيوجيرسي: إن سكان الولايات الثلاث عانوا كثيرًا ولا يريدون دخول "جولة أخرى" من الإصابات بالفيروس؛ طِبقًا لـ"بي بي سي".

وتسجل بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد أرقامًا قياسية في عدد الإصابات.

وتوقعت جامعة واشنطن وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألفًا، أو 146 ألفًا، إن التزم 95% من الأمريكيين بارتداء قناع الوجه.

وسجلت الولايات المتحدة إلى الآن أكثر من 2.3 مليون إصابة وأكثر من 121 ألف حالة وفاة.

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