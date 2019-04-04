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"عندما يكتمل القمر".. مسلسل عن الجن يخطف انتباه السعوديين

تصدّر الترند.. ويُبث في الحادية عشرة مساءً على إم بي سي

ما أن بُثت الحلقة الأولى من المسلسل الدرامي السعودي "عندما يكتمل القمر" على شاشة "إم بي سي" حتى ضجّت منصات التواصل الاجتماعي، وأثار العمل جدلاً واسعاً بين رواد موقع "تويتر" تحديداً، وتصدّر الترند لأكثر من تسع ساعات؛ نسبةً للقصة الغريبة التي يقدمها، والتي تدور عن عالم الجن، وارتباطه بالإنس، من خلال قصة الجنية "فلوة" التي أحبت "جمعان جوهر"، والذي يعمل قهوجياً، ودخلت في جسده، ورفضت الخروج، رغم محاولات والدها، وذلك بعد أن رأته في حلقة خاصة بالرقص السامري المنتشر في الجزيرة العربية، حيث يستنزل الجن حسب العرف السائد و"جمعان" يجيد هذا النوع من الرقص.

وبعد أن أصيب بالمسّ بدأ يتصرف بطرق خارقة للعادة كالسفر لمئات الكيلومترات في ثوانٍ قليلة، والدخول والخروج إلى البيت دون أن يراه أحد، وغيرها من الأمور غير الطبيعية، وقد تميّز المسلسل بعنصري الإثارة والتشويق التي أبدع في صياغتها الكاتب علاء حمزة، والذي استطاع تقديم عمل غير تقليدي تمكّن من خلاله من لفت انتباه المشاهدين في السعودية والخليج والوطن العربي، وعلى الرغم من كثرة الأعمال التي تقدم في قنوات أخرى بالتزامن مع القمر، إلا أنه استطاع أن يفوز بنصيب الأسد من نسب المشاهدات، ويتضح ذلك من التناول الواسع لأخبار وصور ومشاهد العمل.

ويعرض المسلسل على شاشة "إم بي سي" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو من إنتاج الفنان حسن عسيري، وبطولة فيصل العميري، ريم عبدالله، محمد الطويان، أحمد شعيب، ميسون عبدالعزيز، سارة اليافعي، عبدالعزيز المطرودي، أحمد الرشيد، شافي الشمري، ملاك يوسف، والشاب فيصل محمد علي، وفي إدارة الإنتاج رياض أحمد، ومن إخراج عمر الديني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عندما يكتمل القمر".. مسلسل عن الجن يخطف انتباه السعوديين
سبق

ما أن بُثت الحلقة الأولى من المسلسل الدرامي السعودي "عندما يكتمل القمر" على شاشة "إم بي سي" حتى ضجّت منصات التواصل الاجتماعي، وأثار العمل جدلاً واسعاً بين رواد موقع "تويتر" تحديداً، وتصدّر الترند لأكثر من تسع ساعات؛ نسبةً للقصة الغريبة التي يقدمها، والتي تدور عن عالم الجن، وارتباطه بالإنس، من خلال قصة الجنية "فلوة" التي أحبت "جمعان جوهر"، والذي يعمل قهوجياً، ودخلت في جسده، ورفضت الخروج، رغم محاولات والدها، وذلك بعد أن رأته في حلقة خاصة بالرقص السامري المنتشر في الجزيرة العربية، حيث يستنزل الجن حسب العرف السائد و"جمعان" يجيد هذا النوع من الرقص.

وبعد أن أصيب بالمسّ بدأ يتصرف بطرق خارقة للعادة كالسفر لمئات الكيلومترات في ثوانٍ قليلة، والدخول والخروج إلى البيت دون أن يراه أحد، وغيرها من الأمور غير الطبيعية، وقد تميّز المسلسل بعنصري الإثارة والتشويق التي أبدع في صياغتها الكاتب علاء حمزة، والذي استطاع تقديم عمل غير تقليدي تمكّن من خلاله من لفت انتباه المشاهدين في السعودية والخليج والوطن العربي، وعلى الرغم من كثرة الأعمال التي تقدم في قنوات أخرى بالتزامن مع القمر، إلا أنه استطاع أن يفوز بنصيب الأسد من نسب المشاهدات، ويتضح ذلك من التناول الواسع لأخبار وصور ومشاهد العمل.

ويعرض المسلسل على شاشة "إم بي سي" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو من إنتاج الفنان حسن عسيري، وبطولة فيصل العميري، ريم عبدالله، محمد الطويان، أحمد شعيب، ميسون عبدالعزيز، سارة اليافعي، عبدالعزيز المطرودي، أحمد الرشيد، شافي الشمري، ملاك يوسف، والشاب فيصل محمد علي، وفي إدارة الإنتاج رياض أحمد، ومن إخراج عمر الديني.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
12:51 PM

"عندما يكتمل القمر".. مسلسل عن الجن يخطف انتباه السعوديين

تصدّر الترند.. ويُبث في الحادية عشرة مساءً على إم بي سي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ما أن بُثت الحلقة الأولى من المسلسل الدرامي السعودي "عندما يكتمل القمر" على شاشة "إم بي سي" حتى ضجّت منصات التواصل الاجتماعي، وأثار العمل جدلاً واسعاً بين رواد موقع "تويتر" تحديداً، وتصدّر الترند لأكثر من تسع ساعات؛ نسبةً للقصة الغريبة التي يقدمها، والتي تدور عن عالم الجن، وارتباطه بالإنس، من خلال قصة الجنية "فلوة" التي أحبت "جمعان جوهر"، والذي يعمل قهوجياً، ودخلت في جسده، ورفضت الخروج، رغم محاولات والدها، وذلك بعد أن رأته في حلقة خاصة بالرقص السامري المنتشر في الجزيرة العربية، حيث يستنزل الجن حسب العرف السائد و"جمعان" يجيد هذا النوع من الرقص.

وبعد أن أصيب بالمسّ بدأ يتصرف بطرق خارقة للعادة كالسفر لمئات الكيلومترات في ثوانٍ قليلة، والدخول والخروج إلى البيت دون أن يراه أحد، وغيرها من الأمور غير الطبيعية، وقد تميّز المسلسل بعنصري الإثارة والتشويق التي أبدع في صياغتها الكاتب علاء حمزة، والذي استطاع تقديم عمل غير تقليدي تمكّن من خلاله من لفت انتباه المشاهدين في السعودية والخليج والوطن العربي، وعلى الرغم من كثرة الأعمال التي تقدم في قنوات أخرى بالتزامن مع القمر، إلا أنه استطاع أن يفوز بنصيب الأسد من نسب المشاهدات، ويتضح ذلك من التناول الواسع لأخبار وصور ومشاهد العمل.

ويعرض المسلسل على شاشة "إم بي سي" في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو من إنتاج الفنان حسن عسيري، وبطولة فيصل العميري، ريم عبدالله، محمد الطويان، أحمد شعيب، ميسون عبدالعزيز، سارة اليافعي، عبدالعزيز المطرودي، أحمد الرشيد، شافي الشمري، ملاك يوسف، والشاب فيصل محمد علي، وفي إدارة الإنتاج رياض أحمد، ومن إخراج عمر الديني.

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