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"الداخلية": عقوبة عدم لبس الكمامة ألف ريال.. وقد تتضاعف إلى 100 ألف

قالت: حفاظًا على صحتك وللوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء

أكدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة: إن عقوبة المخالفة تصل إلى ألف ريال للفرد، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى مائة ألف ريال.

وأضافت: حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين؛ البس الكمامة باستمرار، للوقاية من العدوى، والحد من انتشار الوباء.

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"الداخلية": عقوبة عدم لبس الكمامة ألف ريال.. وقد تتضاعف إلى 100 ألف
سبق

أكدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة: إن عقوبة المخالفة تصل إلى ألف ريال للفرد، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى مائة ألف ريال.

وأضافت: حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين؛ البس الكمامة باستمرار، للوقاية من العدوى، والحد من انتشار الوباء.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:18 PM
اخر تعديل
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
02:15 PM

"الداخلية": عقوبة عدم لبس الكمامة ألف ريال.. وقد تتضاعف إلى 100 ألف

قالت: حفاظًا على صحتك وللوقاية من العدوى والحد من انتشار الوباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
9,720

أكدت وزارة الداخلية أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الوزارة: إن عقوبة المخالفة تصل إلى ألف ريال للفرد، وتتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وتصل إلى مائة ألف ريال.

وأضافت: حفاظاً على صحتك وسلامة الآخرين؛ البس الكمامة باستمرار، للوقاية من العدوى، والحد من انتشار الوباء.

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