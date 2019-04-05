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أكاديمية الملك فهد في لندن تحتفل بتخريج مجموعة من طلابها

بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة وعدد من الملاحق المعتمدين

احتفت أكاديمية الملك فهد في العاصمة البريطانية لندن، بتخريج مجموعة من طلبة مرحلة البكالوريا الدولية (IBDP) والمرحلة المتوسطة (MYP)، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة في بريطانيا سعود بن ناصر الحمدان، وعدد من الملاحق السعوديين المعتمدين ومن أعضاء السفارة.

وأعرب مدير عام الأكاديمية الدكتور عبدالغني الحربي، عن سروره بمشاركة الطلاب فرحتهم بمناسبة التخرج، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا بمشيئة الله تعالى، مقدماً شكره لولاة الأمر- حفظهم الله - على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الأكاديمية وصولاً إلى حصول الطلاب على تعليم دولي ثنائي اللغة يعتمد على قيم تعاليم الدين الإسلامي وأحدث العلوم.

وقدر للأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، جهوده ودعمه للأكاديمية خلال فترة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ورئاسته مجلس أمناء أكاديمية الملك فهد لمدة تجاوزت عشر سنوات.

وأشاد الحربي بجهود هيئة التدريس ومنسوبي الأكاديمية وأعضاء مجلس الأمناء وأولياء الأمور على ما بذلوه من عطاء في سبيل متابعة ورعاية وتعليم الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة أهمية دور الأكاديمية منذ تأسيسها في عام 1985م نحو التواصل التعليمي والحضاري بين المملكة وبريطانيا، مشيراً إلى الرعاية التي تحظى بها الأكاديمية من القيادة الرشيدة في سبيل نشر المعرفة وخدمة الطلاب.


واختتم الاحتفاء بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات وتكريم الطلبة المتفوقين والمميزين.

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أكاديمية الملك فهد في لندن تحتفل بتخريج مجموعة من طلابها
سبق

احتفت أكاديمية الملك فهد في العاصمة البريطانية لندن، بتخريج مجموعة من طلبة مرحلة البكالوريا الدولية (IBDP) والمرحلة المتوسطة (MYP)، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة في بريطانيا سعود بن ناصر الحمدان، وعدد من الملاحق السعوديين المعتمدين ومن أعضاء السفارة.

وأعرب مدير عام الأكاديمية الدكتور عبدالغني الحربي، عن سروره بمشاركة الطلاب فرحتهم بمناسبة التخرج، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا بمشيئة الله تعالى، مقدماً شكره لولاة الأمر- حفظهم الله - على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الأكاديمية وصولاً إلى حصول الطلاب على تعليم دولي ثنائي اللغة يعتمد على قيم تعاليم الدين الإسلامي وأحدث العلوم.

وقدر للأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، جهوده ودعمه للأكاديمية خلال فترة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ورئاسته مجلس أمناء أكاديمية الملك فهد لمدة تجاوزت عشر سنوات.

وأشاد الحربي بجهود هيئة التدريس ومنسوبي الأكاديمية وأعضاء مجلس الأمناء وأولياء الأمور على ما بذلوه من عطاء في سبيل متابعة ورعاية وتعليم الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة أهمية دور الأكاديمية منذ تأسيسها في عام 1985م نحو التواصل التعليمي والحضاري بين المملكة وبريطانيا، مشيراً إلى الرعاية التي تحظى بها الأكاديمية من القيادة الرشيدة في سبيل نشر المعرفة وخدمة الطلاب.


واختتم الاحتفاء بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات وتكريم الطلبة المتفوقين والمميزين.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
07:39 PM

أكاديمية الملك فهد في لندن تحتفل بتخريج مجموعة من طلابها

بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة وعدد من الملاحق المعتمدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت أكاديمية الملك فهد في العاصمة البريطانية لندن، بتخريج مجموعة من طلبة مرحلة البكالوريا الدولية (IBDP) والمرحلة المتوسطة (MYP)، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة في بريطانيا سعود بن ناصر الحمدان، وعدد من الملاحق السعوديين المعتمدين ومن أعضاء السفارة.

وأعرب مدير عام الأكاديمية الدكتور عبدالغني الحربي، عن سروره بمشاركة الطلاب فرحتهم بمناسبة التخرج، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا بمشيئة الله تعالى، مقدماً شكره لولاة الأمر- حفظهم الله - على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الأكاديمية وصولاً إلى حصول الطلاب على تعليم دولي ثنائي اللغة يعتمد على قيم تعاليم الدين الإسلامي وأحدث العلوم.

وقدر للأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، جهوده ودعمه للأكاديمية خلال فترة عمله سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ورئاسته مجلس أمناء أكاديمية الملك فهد لمدة تجاوزت عشر سنوات.

وأشاد الحربي بجهود هيئة التدريس ومنسوبي الأكاديمية وأعضاء مجلس الأمناء وأولياء الأمور على ما بذلوه من عطاء في سبيل متابعة ورعاية وتعليم الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة أهمية دور الأكاديمية منذ تأسيسها في عام 1985م نحو التواصل التعليمي والحضاري بين المملكة وبريطانيا، مشيراً إلى الرعاية التي تحظى بها الأكاديمية من القيادة الرشيدة في سبيل نشر المعرفة وخدمة الطلاب.


واختتم الاحتفاء بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات وتكريم الطلبة المتفوقين والمميزين.

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