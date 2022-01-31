النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

افتتاح ملتقى مهارات التفكير العليا في STEM بالخبر

يستمر يومين لاستقبال زيارات مدارس القطاع

أطلقت شعبة العلوم بمكتب التعليم بالخبر مبادرة نوعية بعنوان "مهارات التفكير العليا في STEM" للمرحلة الثانوية، والذي يستمر على مدى يومين لاستقبال زيارات مدارس القطاع.

وتتضمن المبادرة مجالين: الملصقات التربوية والمشاريع العلمية من خلال معرض وملتقى بمدرسة عمر المختار الابتدائية لمدة يومي الاثنين والثلاثاء 28 -29/06/1443هـ، وافتتح المعرض مدير مكتب التعليم بالخبر، أحمد صالح الغامدي.

وتهدف المبادرة بشكل عام إلى نشر ثقافة منحى STEM في تدريس العلوم، وتعزيز وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنمية الجانب المعرفي لدى المعلمين حول هذه المهارات لكونها اتجاهاً مهماً في التنمية ومنها التنمية المستدامة، ونقل أداء المعلم من التدريس النظري إلى العملي الحياتي، وتبادل الخبرات ونقلها على مستوى القطاع.

ملتقى مهارات التفكير العليا الخبر

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
افتتاح ملتقى مهارات التفكير العليا في STEM بالخبر
سبق

أطلقت شعبة العلوم بمكتب التعليم بالخبر مبادرة نوعية بعنوان "مهارات التفكير العليا في STEM" للمرحلة الثانوية، والذي يستمر على مدى يومين لاستقبال زيارات مدارس القطاع.

وتتضمن المبادرة مجالين: الملصقات التربوية والمشاريع العلمية من خلال معرض وملتقى بمدرسة عمر المختار الابتدائية لمدة يومي الاثنين والثلاثاء 28 -29/06/1443هـ، وافتتح المعرض مدير مكتب التعليم بالخبر، أحمد صالح الغامدي.

وتهدف المبادرة بشكل عام إلى نشر ثقافة منحى STEM في تدريس العلوم، وتعزيز وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنمية الجانب المعرفي لدى المعلمين حول هذه المهارات لكونها اتجاهاً مهماً في التنمية ومنها التنمية المستدامة، ونقل أداء المعلم من التدريس النظري إلى العملي الحياتي، وتبادل الخبرات ونقلها على مستوى القطاع.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
03:01 PM

افتتاح ملتقى مهارات التفكير العليا في STEM بالخبر

يستمر يومين لاستقبال زيارات مدارس القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
0
157

أطلقت شعبة العلوم بمكتب التعليم بالخبر مبادرة نوعية بعنوان "مهارات التفكير العليا في STEM" للمرحلة الثانوية، والذي يستمر على مدى يومين لاستقبال زيارات مدارس القطاع.

وتتضمن المبادرة مجالين: الملصقات التربوية والمشاريع العلمية من خلال معرض وملتقى بمدرسة عمر المختار الابتدائية لمدة يومي الاثنين والثلاثاء 28 -29/06/1443هـ، وافتتح المعرض مدير مكتب التعليم بالخبر، أحمد صالح الغامدي.

وتهدف المبادرة بشكل عام إلى نشر ثقافة منحى STEM في تدريس العلوم، وتعزيز وتنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلاب، بالإضافة إلى تنمية الجانب المعرفي لدى المعلمين حول هذه المهارات لكونها اتجاهاً مهماً في التنمية ومنها التنمية المستدامة، ونقل أداء المعلم من التدريس النظري إلى العملي الحياتي، وتبادل الخبرات ونقلها على مستوى القطاع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة