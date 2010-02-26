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شاهد.. شرطة الفيصلية بالرياض تضبط (١٠٠) مخالف ومخزنًا يحوي مواد غذائية فاسدة

بمشاركة جهات عدة.. وخلال 24 ساعة

تواصل الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض جهودها في ضَبْط المخالفين، وكشف إفسادهم، وذلك ضمن مشاركتها في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).

وفي التفاصيل، وخلال (٢٤) ساعة، تمكنت القوة المكلفة بمهام الحملة بمركز شرطة الفيصلية والخالدية - بمشاركة فِرق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزراة التجارة والاستثمار وأمانة الرياض وفِرق من إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض - من ضبط قرابة (١٠٠) من مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل من جنسيات عدة. وكذلك تم ضبط مستودع، يحوي مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وسط العاصمة الرياض، يديره مخالفون، وضُبط بحوزتهم أدوات وأختام تُستخدم لتزييف تواريخ مدة انتهاء الصلاحية، وتغييرها.

كما تم ضبط مجموعة أخرى؛ امتهنوا بيع الخضراوات والفواكه متجولين على قارعة الطريق دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.

ولا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. شرطة الفيصلية بالرياض تضبط (١٠٠) مخالف ومخزنًا يحوي مواد غذائية فاسدة
سبق

تواصل الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض جهودها في ضَبْط المخالفين، وكشف إفسادهم، وذلك ضمن مشاركتها في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).

وفي التفاصيل، وخلال (٢٤) ساعة، تمكنت القوة المكلفة بمهام الحملة بمركز شرطة الفيصلية والخالدية - بمشاركة فِرق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزراة التجارة والاستثمار وأمانة الرياض وفِرق من إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض - من ضبط قرابة (١٠٠) من مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل من جنسيات عدة. وكذلك تم ضبط مستودع، يحوي مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وسط العاصمة الرياض، يديره مخالفون، وضُبط بحوزتهم أدوات وأختام تُستخدم لتزييف تواريخ مدة انتهاء الصلاحية، وتغييرها.

كما تم ضبط مجموعة أخرى؛ امتهنوا بيع الخضراوات والفواكه متجولين على قارعة الطريق دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.

ولا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
08:50 PM

شاهد.. شرطة الفيصلية بالرياض تضبط (١٠٠) مخالف ومخزنًا يحوي مواد غذائية فاسدة

بمشاركة جهات عدة.. وخلال 24 ساعة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
8
10,255

تواصل الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض جهودها في ضَبْط المخالفين، وكشف إفسادهم، وذلك ضمن مشاركتها في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف).

وفي التفاصيل، وخلال (٢٤) ساعة، تمكنت القوة المكلفة بمهام الحملة بمركز شرطة الفيصلية والخالدية - بمشاركة فِرق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزراة التجارة والاستثمار وأمانة الرياض وفِرق من إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض - من ضبط قرابة (١٠٠) من مخالفي نظامَيْ الإقامة والعمل من جنسيات عدة. وكذلك تم ضبط مستودع، يحوي مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية وسط العاصمة الرياض، يديره مخالفون، وضُبط بحوزتهم أدوات وأختام تُستخدم لتزييف تواريخ مدة انتهاء الصلاحية، وتغييرها.

كما تم ضبط مجموعة أخرى؛ امتهنوا بيع الخضراوات والفواكه متجولين على قارعة الطريق دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئية.

ولا تزال الحملة مستمرة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها.

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