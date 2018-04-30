"هلال عسير" يستقبل 2207 بلاغات خلال "نصف رمضان"

شملت حالات مرضية وحوادث مرورية وتم التعامل معها في وقت قياسي

تلقى الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من ٢٢٠٧ بلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية، وتم التعاون معها في وقت قياسي.



وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة العمليات تلقت أكثر من ٢٢٠٧ بلاغات تم التعامل معها من قِبل الفرق الإسعافية المؤهلة بأعلى المعايير،

وتنوعت الحالات ما بين حالات مرضية وحوادث سير، وتم نقلها إلى المنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم، فيما اكتفت بعض الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية لها في الموقع.



وأضاف "الألمعي" أنه في حال طلب الخدمة الإسعافية يتم التواصل على الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني".