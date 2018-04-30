النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال عسير" يستقبل 2207 بلاغات خلال "نصف رمضان"

شملت حالات مرضية وحوادث مرورية وتم التعامل معها في وقت قياسي

تلقى الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من ٢٢٠٧ بلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية، وتم التعاون معها في وقت قياسي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة العمليات تلقت أكثر من ٢٢٠٧ بلاغات تم التعامل معها من قِبل الفرق الإسعافية المؤهلة بأعلى المعايير،
وتنوعت الحالات ما بين حالات مرضية وحوادث سير، وتم نقلها إلى المنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم، فيما اكتفت بعض الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية لها في الموقع.

وأضاف "الألمعي" أنه في حال طلب الخدمة الإسعافية يتم التواصل على الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هلال عسير" يستقبل 2207 بلاغات خلال "نصف رمضان"
سبق

تلقى الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من ٢٢٠٧ بلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية، وتم التعاون معها في وقت قياسي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة العمليات تلقت أكثر من ٢٢٠٧ بلاغات تم التعامل معها من قِبل الفرق الإسعافية المؤهلة بأعلى المعايير،
وتنوعت الحالات ما بين حالات مرضية وحوادث سير، وتم نقلها إلى المنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم، فيما اكتفت بعض الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية لها في الموقع.

وأضاف "الألمعي" أنه في حال طلب الخدمة الإسعافية يتم التواصل على الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
01:50 AM

"هلال عسير" يستقبل 2207 بلاغات خلال "نصف رمضان"

شملت حالات مرضية وحوادث مرورية وتم التعامل معها في وقت قياسي

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
1
1,604

تلقى الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك أكثر من ٢٢٠٧ بلاغات تنوعت بين حالات مرضية وحوادث مرورية، وتم التعاون معها في وقت قياسي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة العمليات تلقت أكثر من ٢٢٠٧ بلاغات تم التعامل معها من قِبل الفرق الإسعافية المؤهلة بأعلى المعايير،
وتنوعت الحالات ما بين حالات مرضية وحوادث سير، وتم نقلها إلى المنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم، فيما اكتفت بعض الحالات بتقديم الخدمة الإسعافية لها في الموقع.

وأضاف "الألمعي" أنه في حال طلب الخدمة الإسعافية يتم التواصل على الرقم ٩٩٧، أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,289
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,827
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,734

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة