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تبوك.. اعتماد صرف 10.8 ملايين ريال مستحقات للطلاب "فئات ومراحل"

فيما ثمّن "العُمري" ما تقدمه القيادة من دعم سخي للتعليم وشكر مسؤولي الوزارة

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة بمبلغ (10.827.856) ريالاً، وذلك لشهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة من العام الدراسي الجاري.

وثمَّن مدير "تعليم تبوك" رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من دعم سخي للتعليم، مثمناً المتابعة الكريمة من أمير المنطقة، معرباً عن شكره لوزير التعليم وجميع مسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.

ووجَّه مدير التعليم شكره لجميع القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة، وقسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية بـ"تعليم تبوك".

فيما أوضح مدير الشؤون المالية بـ"تعليم تبوك" عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه الإعانات والمكافآت تشمل المستفيدين من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل فئاتها، والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والاغتراب وإعانة أبناء المعلمين المتوفين.

وأشار إلى أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة في حسابات المستفيدين البنكية عبر نظام الصرف السريع.

المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبوك.. اعتماد صرف 10.8 ملايين ريال مستحقات للطلاب "فئات ومراحل"
سبق

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة بمبلغ (10.827.856) ريالاً، وذلك لشهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة من العام الدراسي الجاري.

وثمَّن مدير "تعليم تبوك" رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من دعم سخي للتعليم، مثمناً المتابعة الكريمة من أمير المنطقة، معرباً عن شكره لوزير التعليم وجميع مسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.

ووجَّه مدير التعليم شكره لجميع القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة، وقسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية بـ"تعليم تبوك".

فيما أوضح مدير الشؤون المالية بـ"تعليم تبوك" عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه الإعانات والمكافآت تشمل المستفيدين من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل فئاتها، والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والاغتراب وإعانة أبناء المعلمين المتوفين.

وأشار إلى أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة في حسابات المستفيدين البنكية عبر نظام الصرف السريع.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
02:15 PM

تبوك.. اعتماد صرف 10.8 ملايين ريال مستحقات للطلاب "فئات ومراحل"

فيما ثمّن "العُمري" ما تقدمه القيادة من دعم سخي للتعليم وشكر مسؤولي الوزارة

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نواف الغضوري - تبوك
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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، صرف إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات في مدارس المنطقة بمبلغ (10.827.856) ريالاً، وذلك لشهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة من العام الدراسي الجاري.

وثمَّن مدير "تعليم تبوك" رعاية وعناية القيادة الحكيمة -حفظها الله- وما تقدمه من دعم سخي للتعليم، مثمناً المتابعة الكريمة من أمير المنطقة، معرباً عن شكره لوزير التعليم وجميع مسؤولي الوزارة على حرصهم لما يخدم العمل التعليمي.

ووجَّه مدير التعليم شكره لجميع القائمين على نظام المكافآت والإعانات من منسوبي ومنسوبات الإدارة، وقسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية بـ"تعليم تبوك".

فيما أوضح مدير الشؤون المالية بـ"تعليم تبوك" عبدالله بن ظاهر البلوي، أن هذه الإعانات والمكافآت تشمل المستفيدين من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، وبكل فئاتها، والمدارس النائية وتحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة والاغتراب وإعانة أبناء المعلمين المتوفين.

وأشار إلى أن المبالغ الواردة إلى الإدارة تم إيداعها بعد انتهاء إجراءات الصرف الرسمية كافة في حسابات المستفيدين البنكية عبر نظام الصرف السريع.

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