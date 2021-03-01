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الخارجية الأمريكية: سلوك الحوثي يجب أن يتغير لتحقيق السلام باليمن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، شدد "برايس" على أن سلوك قادة الميليشيا يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

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الخارجية الأمريكية: سلوك الحوثي يجب أن يتغير لتحقيق السلام باليمن
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، شدد "برايس" على أن سلوك قادة الميليشيا يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
11:58 PM

الخارجية الأمريكية: سلوك الحوثي يجب أن يتغير لتحقيق السلام باليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، شدد "برايس" على أن سلوك قادة الميليشيا يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.

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