الخارجية الأمريكية: سلوك الحوثي يجب أن يتغير لتحقيق السلام باليمن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الاثنين، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً، شدد "برايس" على أن سلوك قادة الميليشيا يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام.