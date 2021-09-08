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"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق المملكة ووسطها؛ تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق المملكة ووسطها؛ تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
08:13 AM

"الأرصاد": يستمر هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق المملكة ووسطها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق المملكة ووسطها؛ تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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