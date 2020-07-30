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"تصفية": استرداد مليار ريال لمساهمين خلال نصف 2021

في إطار جهود اللجنة لإعادة الحقوق في مساهمات متعددة

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، أنها تمكنت منذ بداية عام 2021م، من استرداد أكثر من مليار ريال لمساهمين في عدد من المساهمات العقارية خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يوليو الجاري.

وقالت "تصفية": منذ النشأة وحتى هذا اليوم؛ تخطت المبالغ المستوردة حاجز عشرة مليارات ريال.

وأضافت: وصل عدد الأمتار التي تم بيعها أكثر من 13 مليون متر مربع العام الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه النجاحات جاءت في إطار جهودها لإعادة حقوق المساهمين في مساهمات متعددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تصفية": استرداد مليار ريال لمساهمين خلال نصف 2021
سبق

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، أنها تمكنت منذ بداية عام 2021م، من استرداد أكثر من مليار ريال لمساهمين في عدد من المساهمات العقارية خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يوليو الجاري.

وقالت "تصفية": منذ النشأة وحتى هذا اليوم؛ تخطت المبالغ المستوردة حاجز عشرة مليارات ريال.

وأضافت: وصل عدد الأمتار التي تم بيعها أكثر من 13 مليون متر مربع العام الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه النجاحات جاءت في إطار جهودها لإعادة حقوق المساهمين في مساهمات متعددة.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
05:23 PM

"تصفية": استرداد مليار ريال لمساهمين خلال نصف 2021

في إطار جهود اللجنة لإعادة الحقوق في مساهمات متعددة

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
2
1,687

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، أنها تمكنت منذ بداية عام 2021م، من استرداد أكثر من مليار ريال لمساهمين في عدد من المساهمات العقارية خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 30 يوليو الجاري.

وقالت "تصفية": منذ النشأة وحتى هذا اليوم؛ تخطت المبالغ المستوردة حاجز عشرة مليارات ريال.

وأضافت: وصل عدد الأمتار التي تم بيعها أكثر من 13 مليون متر مربع العام الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه النجاحات جاءت في إطار جهودها لإعادة حقوق المساهمين في مساهمات متعددة.

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بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,259
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,204
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,525
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,054

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