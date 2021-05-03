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تبوك.. "فهد بن سلطان" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

تناول عددًا من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. وتناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة الأمير فهد بن سلطان.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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تبوك.. "فهد بن سلطان" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
سبق

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. وتناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة الأمير فهد بن سلطان.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
10:52 PM

تبوك.. "فهد بن سلطان" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

تناول عددًا من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء اليوم رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحّب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر داعيًا الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم. وتناول العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة الأمير فهد بن سلطان.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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