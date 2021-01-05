لا أنصاف حلول.. كاتب سعودي: منطقة الخليج لم تعد تحتمل ترف الخلافات

قال: جرب البعض آثار الاختلاف وتجرعوا مرارته

يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الأخطار والأزمات والتحديات التي تعصف بمنطقة الخليج، لم تعد تحتمل ترف الخلافات، وأن قمة العلا، ليست قمة لأنصاف الحلول، بل للمصارحة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ورسم الخطوط الواضحة التي تحدد سياسة متضامنة تمنح دول الخليج العربية القوة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.

قمة للعلا!

وفي مقاله "قمة للعلا!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "تتجه أنظار الخليجيين اليوم نحو مسرح المرايا في قلب العلا حيث تنعقد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يأملون أن تعكس المرايا واقعًا جديدًا للعلاقات الخليجية بنفس نقاء انعكاس صور الطبيعة الخلابة المحيطة به!".

منطقة الخليج لم تعد تحتمل ترف الخلافات

ويعلق "السليمان" قائلاً: "لم تعد الأحداث والتحديات والأخطار والأزمات التي تعصف بالمنطقة تحتمل ترف الخلافات أو شذوذ السياسات أو عبث المواقف، لقد جرب البعض آثار الاختلاف وتجرعوا مرارته، وجربوا التباين والتباعد في المواقف والسياسات واختبروا ضعف حصاده، وحان الوقت ليقف الجميع وقفة جادة مع الذات لتقييم المرحلة السابقة وإجراء الحسابات الصحيحة للمرحلة الحالية والتوقعات الدقيقة للمرحلة القادمة، فلا مجال للأخطاء ولا إعادة لاختبارات الراسبين في السياسة في عالم تملأ العواصف سماءه، وتشتعل النيران في أطرافه!".

المصير واحد

ويضيف الكاتب: "المواطن الخليجي يريد من قادته تضامنًا يعبر بالسفينة الخليجية لجة البحر المتلاطم، فالمصير واحد ومن توهموا أنهم يستطيعون العيش خارج حدود الجغرافيا والحضارة اكتشفوا أن لا قيمة لهم سوى داخل خزائن أموالهم، يتم استغلالهم وتوظيفهم كما يستغل القوي الضعيف دائمًا في عالم السياسة!".

لا أنصاف حلول

ويرفض "السليمان" أي أنصاف حلول لمشاكل المنطقة ويقول: "قمة العلا، لا يجب أن تكون قمة أنصاف الحلول والتسويات والمصالحات، بل قمة المصارحة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ورسم الخطوط الواضحة التي تحدد سياسة متضامنة تمنح دول الخليج العربية القوة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة، ومن لا يرى ما يحيط بالمنطقة من تحديات ولا يعي خطورتها فلا يجب أن يسمح له أن يكون الثغرة في بدن السفينة!".

مستقبل المنطقة

وينهي الكاتب قائلاً: "باختصار.. قمة العلا للعلا، ومن لا يرى نفسه في المرايا لن يرى نفسه في مستقبل المنطقة!".