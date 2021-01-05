النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

لا أنصاف حلول.. كاتب سعودي: منطقة الخليج لم تعد تحتمل ترف الخلافات

قال: جرب البعض آثار الاختلاف وتجرعوا مرارته

يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الأخطار والأزمات والتحديات التي تعصف بمنطقة الخليج، لم تعد تحتمل ترف الخلافات، وأن قمة العلا، ليست قمة لأنصاف الحلول، بل للمصارحة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ورسم الخطوط الواضحة التي تحدد سياسة متضامنة تمنح دول الخليج العربية القوة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.

قمة للعلا!

وفي مقاله "قمة للعلا!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "تتجه أنظار الخليجيين اليوم نحو مسرح المرايا في قلب العلا حيث تنعقد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يأملون أن تعكس المرايا واقعًا جديدًا للعلاقات الخليجية بنفس نقاء انعكاس صور الطبيعة الخلابة المحيطة به!".

منطقة الخليج لم تعد تحتمل ترف الخلافات

ويعلق "السليمان" قائلاً: "لم تعد الأحداث والتحديات والأخطار والأزمات التي تعصف بالمنطقة تحتمل ترف الخلافات أو شذوذ السياسات أو عبث المواقف، لقد جرب البعض آثار الاختلاف وتجرعوا مرارته، وجربوا التباين والتباعد في المواقف والسياسات واختبروا ضعف حصاده، وحان الوقت ليقف الجميع وقفة جادة مع الذات لتقييم المرحلة السابقة وإجراء الحسابات الصحيحة للمرحلة الحالية والتوقعات الدقيقة للمرحلة القادمة، فلا مجال للأخطاء ولا إعادة لاختبارات الراسبين في السياسة في عالم تملأ العواصف سماءه، وتشتعل النيران في أطرافه!".

المصير واحد

ويضيف الكاتب: "المواطن الخليجي يريد من قادته تضامنًا يعبر بالسفينة الخليجية لجة البحر المتلاطم، فالمصير واحد ومن توهموا أنهم يستطيعون العيش خارج حدود الجغرافيا والحضارة اكتشفوا أن لا قيمة لهم سوى داخل خزائن أموالهم، يتم استغلالهم وتوظيفهم كما يستغل القوي الضعيف دائمًا في عالم السياسة!".

لا أنصاف حلول

ويرفض "السليمان" أي أنصاف حلول لمشاكل المنطقة ويقول: "قمة العلا، لا يجب أن تكون قمة أنصاف الحلول والتسويات والمصالحات، بل قمة المصارحة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ورسم الخطوط الواضحة التي تحدد سياسة متضامنة تمنح دول الخليج العربية القوة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة، ومن لا يرى ما يحيط بالمنطقة من تحديات ولا يعي خطورتها فلا يجب أن يسمح له أن يكون الثغرة في بدن السفينة!".

مستقبل المنطقة

وينهي الكاتب قائلاً: "باختصار.. قمة العلا للعلا، ومن لا يرى نفسه في المرايا لن يرى نفسه في مستقبل المنطقة!".

الكاتب الصحفي خالد السليمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لا أنصاف حلول.. كاتب سعودي: منطقة الخليج لم تعد تحتمل ترف الخلافات
سبق

يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الأخطار والأزمات والتحديات التي تعصف بمنطقة الخليج، لم تعد تحتمل ترف الخلافات، وأن قمة العلا، ليست قمة لأنصاف الحلول، بل للمصارحة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ورسم الخطوط الواضحة التي تحدد سياسة متضامنة تمنح دول الخليج العربية القوة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.

قمة للعلا!

وفي مقاله "قمة للعلا!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "تتجه أنظار الخليجيين اليوم نحو مسرح المرايا في قلب العلا حيث تنعقد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يأملون أن تعكس المرايا واقعًا جديدًا للعلاقات الخليجية بنفس نقاء انعكاس صور الطبيعة الخلابة المحيطة به!".

منطقة الخليج لم تعد تحتمل ترف الخلافات

ويعلق "السليمان" قائلاً: "لم تعد الأحداث والتحديات والأخطار والأزمات التي تعصف بالمنطقة تحتمل ترف الخلافات أو شذوذ السياسات أو عبث المواقف، لقد جرب البعض آثار الاختلاف وتجرعوا مرارته، وجربوا التباين والتباعد في المواقف والسياسات واختبروا ضعف حصاده، وحان الوقت ليقف الجميع وقفة جادة مع الذات لتقييم المرحلة السابقة وإجراء الحسابات الصحيحة للمرحلة الحالية والتوقعات الدقيقة للمرحلة القادمة، فلا مجال للأخطاء ولا إعادة لاختبارات الراسبين في السياسة في عالم تملأ العواصف سماءه، وتشتعل النيران في أطرافه!".

المصير واحد

ويضيف الكاتب: "المواطن الخليجي يريد من قادته تضامنًا يعبر بالسفينة الخليجية لجة البحر المتلاطم، فالمصير واحد ومن توهموا أنهم يستطيعون العيش خارج حدود الجغرافيا والحضارة اكتشفوا أن لا قيمة لهم سوى داخل خزائن أموالهم، يتم استغلالهم وتوظيفهم كما يستغل القوي الضعيف دائمًا في عالم السياسة!".

لا أنصاف حلول

ويرفض "السليمان" أي أنصاف حلول لمشاكل المنطقة ويقول: "قمة العلا، لا يجب أن تكون قمة أنصاف الحلول والتسويات والمصالحات، بل قمة المصارحة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ورسم الخطوط الواضحة التي تحدد سياسة متضامنة تمنح دول الخليج العربية القوة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة، ومن لا يرى ما يحيط بالمنطقة من تحديات ولا يعي خطورتها فلا يجب أن يسمح له أن يكون الثغرة في بدن السفينة!".

مستقبل المنطقة

وينهي الكاتب قائلاً: "باختصار.. قمة العلا للعلا، ومن لا يرى نفسه في المرايا لن يرى نفسه في مستقبل المنطقة!".

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
03:48 PM

لا أنصاف حلول.. كاتب سعودي: منطقة الخليج لم تعد تحتمل ترف الخلافات

قال: جرب البعض آثار الاختلاف وتجرعوا مرارته

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
1,031

يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الأخطار والأزمات والتحديات التي تعصف بمنطقة الخليج، لم تعد تحتمل ترف الخلافات، وأن قمة العلا، ليست قمة لأنصاف الحلول، بل للمصارحة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ورسم الخطوط الواضحة التي تحدد سياسة متضامنة تمنح دول الخليج العربية القوة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.

قمة للعلا!

وفي مقاله "قمة للعلا!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "تتجه أنظار الخليجيين اليوم نحو مسرح المرايا في قلب العلا حيث تنعقد قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، يأملون أن تعكس المرايا واقعًا جديدًا للعلاقات الخليجية بنفس نقاء انعكاس صور الطبيعة الخلابة المحيطة به!".

منطقة الخليج لم تعد تحتمل ترف الخلافات

ويعلق "السليمان" قائلاً: "لم تعد الأحداث والتحديات والأخطار والأزمات التي تعصف بالمنطقة تحتمل ترف الخلافات أو شذوذ السياسات أو عبث المواقف، لقد جرب البعض آثار الاختلاف وتجرعوا مرارته، وجربوا التباين والتباعد في المواقف والسياسات واختبروا ضعف حصاده، وحان الوقت ليقف الجميع وقفة جادة مع الذات لتقييم المرحلة السابقة وإجراء الحسابات الصحيحة للمرحلة الحالية والتوقعات الدقيقة للمرحلة القادمة، فلا مجال للأخطاء ولا إعادة لاختبارات الراسبين في السياسة في عالم تملأ العواصف سماءه، وتشتعل النيران في أطرافه!".

المصير واحد

ويضيف الكاتب: "المواطن الخليجي يريد من قادته تضامنًا يعبر بالسفينة الخليجية لجة البحر المتلاطم، فالمصير واحد ومن توهموا أنهم يستطيعون العيش خارج حدود الجغرافيا والحضارة اكتشفوا أن لا قيمة لهم سوى داخل خزائن أموالهم، يتم استغلالهم وتوظيفهم كما يستغل القوي الضعيف دائمًا في عالم السياسة!".

لا أنصاف حلول

ويرفض "السليمان" أي أنصاف حلول لمشاكل المنطقة ويقول: "قمة العلا، لا يجب أن تكون قمة أنصاف الحلول والتسويات والمصالحات، بل قمة المصارحة ووضع الأمور في نصابها الصحيح ورسم الخطوط الواضحة التي تحدد سياسة متضامنة تمنح دول الخليج العربية القوة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة، ومن لا يرى ما يحيط بالمنطقة من تحديات ولا يعي خطورتها فلا يجب أن يسمح له أن يكون الثغرة في بدن السفينة!".

مستقبل المنطقة

وينهي الكاتب قائلاً: "باختصار.. قمة العلا للعلا، ومن لا يرى نفسه في المرايا لن يرى نفسه في مستقبل المنطقة!".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,130
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,885
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,456
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,616

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة