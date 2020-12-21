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معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

"السجان": الفوز يؤكد التطور النوعي في الأداء والتميز المؤسسي بالمعهد

فاز معهد الإدارة العامة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الهيئات والمؤسسات في المستوى البرونزي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، لإعلان نتائج الدورة الخامسة من منافساتها.

وتستهدف الجائزة تحقيق التميز المؤسسي في المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية، تماشياً مع أهم أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 الرامية لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة، حيث أنشئت عام ١٤٢٠هـ، لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، وتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان عن سعادته بفوز المعهد بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كونها تعد هي الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة، ولجميع القطاعات، ولذا يُعتبر الحصول على الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز.
وأشاد بالجائزة كونها وسيلة مهمة لدعم تحقيق التميز في الأعمال وتحسين الأداء وإدارتها، وتقييم مستوى الأداء الحالي للمنظمة ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة في فئاتها.
وقال إن المعهد يعمل وفق خطته الاستراتيجية الجديدة على تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بجودة العمليات والخدمات الداخلية والخارجية إلى أعلى المستويات.
وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة هو دليل واضح على ما يحققه المعهد ومنسوبوه من تطور نوعي في الأداء والتميز.

جائزة الملك عبدالعزيز للجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات
سبق

فاز معهد الإدارة العامة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الهيئات والمؤسسات في المستوى البرونزي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، لإعلان نتائج الدورة الخامسة من منافساتها.

وتستهدف الجائزة تحقيق التميز المؤسسي في المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية، تماشياً مع أهم أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 الرامية لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة، حيث أنشئت عام ١٤٢٠هـ، لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، وتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان عن سعادته بفوز المعهد بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كونها تعد هي الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة، ولجميع القطاعات، ولذا يُعتبر الحصول على الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز.
وأشاد بالجائزة كونها وسيلة مهمة لدعم تحقيق التميز في الأعمال وتحسين الأداء وإدارتها، وتقييم مستوى الأداء الحالي للمنظمة ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة في فئاتها.
وقال إن المعهد يعمل وفق خطته الاستراتيجية الجديدة على تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بجودة العمليات والخدمات الداخلية والخارجية إلى أعلى المستويات.
وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة هو دليل واضح على ما يحققه المعهد ومنسوبوه من تطور نوعي في الأداء والتميز.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
05:25 PM

معهد الإدارة يفوز بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن الهيئات والمؤسسات

"السجان": الفوز يؤكد التطور النوعي في الأداء والتميز المؤسسي بالمعهد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز معهد الإدارة العامة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة عن فئة الهيئات والمؤسسات في المستوى البرونزي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، لإعلان نتائج الدورة الخامسة من منافساتها.

وتستهدف الجائزة تحقيق التميز المؤسسي في المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية، تماشياً مع أهم أهداف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 الرامية لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز دور القطاع غير الربحي في التنمية المستدامة، حيث أنشئت عام ١٤٢٠هـ، لتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية لتطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى جودة الأداء وتفعيل التحسين المستمر لعملياتها الداخلية وتحقيق رضا المستفيدين، وتكريم أفضل المنشآت ذات الأداء المتميز.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان عن سعادته بفوز المعهد بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، كونها تعد هي الجائزة الأم للتميز المؤسسي على مستوى المملكة، ولجميع القطاعات، ولذا يُعتبر الحصول على الجائزة من أهم المؤشرات على تبني قيادات المنشآت للجودة والتميز.
وأشاد بالجائزة كونها وسيلة مهمة لدعم تحقيق التميز في الأعمال وتحسين الأداء وإدارتها، وتقييم مستوى الأداء الحالي للمنظمة ومقارنته بمستوى الأداء في المنشآت المتميزة في فئاتها.
وقال إن المعهد يعمل وفق خطته الاستراتيجية الجديدة على تعزيز التميز المؤسسي والارتقاء بجودة العمليات والخدمات الداخلية والخارجية إلى أعلى المستويات.
وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة هو دليل واضح على ما يحققه المعهد ومنسوبوه من تطور نوعي في الأداء والتميز.

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