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"واتسآب" تطرح تقنية "الذاكرة الأبدية" لكافة مستخدميها

سيتم طرحها خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" مشكلة مؤرقة، تختص بالصور ومقاطع الفيديو ومختلف أنواع الوسائط، التي يتم حذفها من التطبيق بالخطأ.

ونشر موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص تقريرا اهتم فيه بنشر مجموعة من المعلومات الخاصة بكيفية إعادة تحميل وظهور كافة الوسائط، التي يتم حذفها من التطبيق.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق ذلك الأمر من خلال تحديث جديد تم دعمه لنسخة "البيتا" وسيتم توفيره للنسخة العامة من "واتسآب" خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.

ويسمح التحديث الجديد، الذي أطلق عليه تقنية "الذاكرة الأبدية" بإعادة تحميل مختلف الوسائط التي تم حذفها، حتى لو مرت سنوات على حذف تلك الوسائط من "واتسآب".

يمكن حاليا لأي مستخدم أن يستعيد أي وسائط محذوفة من المعرض أو مدير الملفات في الهاتف، ستظهر في المحادثات بصورة مصغرة غير واضحة، تسمح بتحميلها مرة أخرى، لكن التحديث الجديد يسمح أيضا بإعادة تحميل تلك الوسائط حتى لو تم حذفها من المحادثات عبر "واتسآب"، ما يمنح المستخدم "ذاكرة أبدية" غير ممحية على الإطلاق.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتسآب" تطرح تقنية "الذاكرة الأبدية" لكافة مستخدميها
سبق

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" مشكلة مؤرقة، تختص بالصور ومقاطع الفيديو ومختلف أنواع الوسائط، التي يتم حذفها من التطبيق بالخطأ.

ونشر موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص تقريرا اهتم فيه بنشر مجموعة من المعلومات الخاصة بكيفية إعادة تحميل وظهور كافة الوسائط، التي يتم حذفها من التطبيق.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق ذلك الأمر من خلال تحديث جديد تم دعمه لنسخة "البيتا" وسيتم توفيره للنسخة العامة من "واتسآب" خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.

ويسمح التحديث الجديد، الذي أطلق عليه تقنية "الذاكرة الأبدية" بإعادة تحميل مختلف الوسائط التي تم حذفها، حتى لو مرت سنوات على حذف تلك الوسائط من "واتسآب".

يمكن حاليا لأي مستخدم أن يستعيد أي وسائط محذوفة من المعرض أو مدير الملفات في الهاتف، ستظهر في المحادثات بصورة مصغرة غير واضحة، تسمح بتحميلها مرة أخرى، لكن التحديث الجديد يسمح أيضا بإعادة تحميل تلك الوسائط حتى لو تم حذفها من المحادثات عبر "واتسآب"، ما يمنح المستخدم "ذاكرة أبدية" غير ممحية على الإطلاق.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
07:39 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
08:01 PM

"واتسآب" تطرح تقنية "الذاكرة الأبدية" لكافة مستخدميها

سيتم طرحها خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
269

يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" مشكلة مؤرقة، تختص بالصور ومقاطع الفيديو ومختلف أنواع الوسائط، التي يتم حذفها من التطبيق بالخطأ.

ونشر موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص تقريرا اهتم فيه بنشر مجموعة من المعلومات الخاصة بكيفية إعادة تحميل وظهور كافة الوسائط، التي يتم حذفها من التطبيق.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق ذلك الأمر من خلال تحديث جديد تم دعمه لنسخة "البيتا" وسيتم توفيره للنسخة العامة من "واتسآب" خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير.

ويسمح التحديث الجديد، الذي أطلق عليه تقنية "الذاكرة الأبدية" بإعادة تحميل مختلف الوسائط التي تم حذفها، حتى لو مرت سنوات على حذف تلك الوسائط من "واتسآب".

يمكن حاليا لأي مستخدم أن يستعيد أي وسائط محذوفة من المعرض أو مدير الملفات في الهاتف، ستظهر في المحادثات بصورة مصغرة غير واضحة، تسمح بتحميلها مرة أخرى، لكن التحديث الجديد يسمح أيضا بإعادة تحميل تلك الوسائط حتى لو تم حذفها من المحادثات عبر "واتسآب"، ما يمنح المستخدم "ذاكرة أبدية" غير ممحية على الإطلاق.

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