بالفيديو .. شاهد ما فعلته ميلانيا ترامب بمواجهة المصورين

عقب مغادرة البيت الأبيض دون حضور حفل التنصيب

يكشف فيديو، لا تزيد مدته على 5 ثوانٍ، الكثير عن الحالة النفسية لميلانيا ترامب عقب مغادرة البيت الأبيض بعد معركة الرئاسة الخاسرة، وخروج الرئيس الأمريكي السابق منه، ورفضه حضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.



وتحت عنوان "كل شيء انتهى" قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: "تدرك السيدة الأولى السابقة للبيت الأبيض ميلانيا ترامب أن كل شيء قد انتهى؛ فعند وصول ترامب وزوجته إلى مطار بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية قادمَين من واشنطن يوم الأربعاء الماضي وقف ترامب في المطار رافعًا يده بالتحية في مواجهة مجموعة من المصورين، لكن المفاجأة كانت في ميلانيا التي تركت ترامب واقفًا، وغادرت متوجهة مباشرة إلى السيارة دون أن تقف للتحية أو التقاط الصور".



وأضافت الصحيفة: "كانت ميلانيا تنظر إلى الحاضرين دون ابتسامة بوجه كالصخر، وحاولت ألا تبدو عابسة، وفي النهاية رفعت يدها سريعًا قبل أن تركب السيارة".



وكانت ميلانيا قد غيّرت ملابسها الرسمية على الطائرة؛ فخلعت الفستان الأسود الذي غادرت به، وارتدت فستانًا كاجوال زاهي الألوان، حسب الصحيفة، التي أضافت: "يبدو أن ميلانيا ملت الظهور العام والبرتوكولات والتقاط الصور".



وعلق رواد مواقع التواصل على الفيديو قائلين: "إنها بالفعل منهكة، وتدرك أن كل شيء قد انتهى بعد معركة الرئاسة الخاسرة". وقال آخرون: "يبدو أنها في طريقها إلى الطلاق".