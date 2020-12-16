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"تايم الأمريكية": المملكة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الكتب المدرسية وتطهيرها من التعصب

ثمّنت دور سمو ولي العهد في تنفيذ عديد من الإصلاحات الاجتماعية بالبلاد

أفادت مجلة تايم الأمريكية، بأن المملكة طوّرت المناهج الدراسية في الطبعات الجديدة للتأكد من خلوها من أي مواد تدعو إلى التعصب.

وقال مسؤولان أمريكيان -بحسب المجلة- إن المملكة تقوم بجهود حقيقة وكبيرة على أعلى مستوى لتحديث المناهج التعليمية، مشيرين إلى أن الفضل في التغييرات الجديدة يعود لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تدعم هذه التغييرات خلو الكتب المدرسية من التعصب وتدعم أيضاً تطوير برنامج المعلمين.

وتابعت المجلة، في نوفمبر الماضي قال المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر، إن مسؤولي التعليم، وجدوا بعض المواد التي اعتبرت مرفوضة ومسيئة في الكتب المدرسية، وبذلوا جهوداً كبيرة لإزالة كل هذه المواد من المنهج بأكمله واستبدالها بالدروس التي تعزز الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي.

وتابعت، أجرى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عديدا من الإصلاحات الاجتماعية البارزة منذ توليه ولاية العهد في المملكة، كما أنه تم اختياره كأحد أكثر الشخصيات العالمية قوة وتأثيراً من قبل مجلة "تايم" في 2018.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تايم الأمريكية": المملكة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الكتب المدرسية وتطهيرها من التعصب
سبق

أفادت مجلة تايم الأمريكية، بأن المملكة طوّرت المناهج الدراسية في الطبعات الجديدة للتأكد من خلوها من أي مواد تدعو إلى التعصب.

وقال مسؤولان أمريكيان -بحسب المجلة- إن المملكة تقوم بجهود حقيقة وكبيرة على أعلى مستوى لتحديث المناهج التعليمية، مشيرين إلى أن الفضل في التغييرات الجديدة يعود لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تدعم هذه التغييرات خلو الكتب المدرسية من التعصب وتدعم أيضاً تطوير برنامج المعلمين.

وتابعت المجلة، في نوفمبر الماضي قال المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر، إن مسؤولي التعليم، وجدوا بعض المواد التي اعتبرت مرفوضة ومسيئة في الكتب المدرسية، وبذلوا جهوداً كبيرة لإزالة كل هذه المواد من المنهج بأكمله واستبدالها بالدروس التي تعزز الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي.

وتابعت، أجرى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عديدا من الإصلاحات الاجتماعية البارزة منذ توليه ولاية العهد في المملكة، كما أنه تم اختياره كأحد أكثر الشخصيات العالمية قوة وتأثيراً من قبل مجلة "تايم" في 2018.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
01:54 PM

"تايم الأمريكية": المملكة تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الكتب المدرسية وتطهيرها من التعصب

ثمّنت دور سمو ولي العهد في تنفيذ عديد من الإصلاحات الاجتماعية بالبلاد

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خالد علي - الرياض
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أفادت مجلة تايم الأمريكية، بأن المملكة طوّرت المناهج الدراسية في الطبعات الجديدة للتأكد من خلوها من أي مواد تدعو إلى التعصب.

وقال مسؤولان أمريكيان -بحسب المجلة- إن المملكة تقوم بجهود حقيقة وكبيرة على أعلى مستوى لتحديث المناهج التعليمية، مشيرين إلى أن الفضل في التغييرات الجديدة يعود لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تدعم هذه التغييرات خلو الكتب المدرسية من التعصب وتدعم أيضاً تطوير برنامج المعلمين.

وتابعت المجلة، في نوفمبر الماضي قال المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن فهد ناظر، إن مسؤولي التعليم، وجدوا بعض المواد التي اعتبرت مرفوضة ومسيئة في الكتب المدرسية، وبذلوا جهوداً كبيرة لإزالة كل هذه المواد من المنهج بأكمله واستبدالها بالدروس التي تعزز الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي.

وتابعت، أجرى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عديدا من الإصلاحات الاجتماعية البارزة منذ توليه ولاية العهد في المملكة، كما أنه تم اختياره كأحد أكثر الشخصيات العالمية قوة وتأثيراً من قبل مجلة "تايم" في 2018.

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