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"مانو" يمنح اللاعبين 48 ساعة راحة .. والفريق يفتتح الموسم أمام ضمك

منح المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي "مانو" اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، وذلك عقب عودة بعثة الفريق من المعسكر الخارجي الذي احتضنته بلغاريا استعدادًا للموسم الجديد.


وذكر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، أن عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، الخميس، وبمشاركة لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي.
ويفتتح النصر أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام ضمك، الجمعة 13 أغسطس الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مانو" يمنح اللاعبين 48 ساعة راحة .. والفريق يفتتح الموسم أمام ضمك
سبق

منح المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي "مانو" اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، وذلك عقب عودة بعثة الفريق من المعسكر الخارجي الذي احتضنته بلغاريا استعدادًا للموسم الجديد.


وذكر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، أن عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، الخميس، وبمشاركة لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي.
ويفتتح النصر أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام ضمك، الجمعة 13 أغسطس الجاري.

03 أغسطس 2021 - 24 ذو الحجة 1442
10:00 PM

"مانو" يمنح اللاعبين 48 ساعة راحة .. والفريق يفتتح الموسم أمام ضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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منح المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي "مانو" اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، وذلك عقب عودة بعثة الفريق من المعسكر الخارجي الذي احتضنته بلغاريا استعدادًا للموسم الجديد.


وذكر الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، أن عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية، الخميس، وبمشاركة لاعبي المنتخب السعودي الأولمبي.
ويفتتح النصر أولى مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام ضمك، الجمعة 13 أغسطس الجاري.

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