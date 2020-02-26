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انتخاب المملكة نائباً لرئيس لجنة دولية للمستحضرات المتماثلة حيوياً

تتضمّن أهدافها تمكين التعاون التنظيمي بين الهيئات الرقابية الدوائية

انتُخِبت المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، نائباً لرئيس لجنة "Biosimilars Working Group" الخاصة بالمستحضرات المتماثلة حيوياً في البرنامج الدولي لمنظمي المستحضرات الصيدلانية (International Pharmaceutical Regulators Programme)، التي ترأسها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتهدف اللجنة إلى تبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتمكين التعاون التنظيمي بين الهيئات الرقابية الدوائية، بما يساعد على معالجة البيئة التنظيمية العالمية الدوائية المعقدة، وتعزيز التعاون والتقارب التنظيمي، وتيسير تنفيذ الأسس التوجيهية التقنية المرتبطة بالمجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH).

وتتمثل مهام اللجنة في توفير آلية عمل وقالب موحد لعملية تقييم المستحضرات المتماثلة حيوياً لمساعدة الهيئات الرقابية الدوائية، وإنشاء منصة معلومات مشتركة عن طريق جمع المعلومات التنظيمية وتبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية الدوائية من أجل تعزيز الشفافية وتوفير معلومات للأعضاء والجمهور، والمساعدة في تدريب المقيمين من قبل ذوي الخبرة في المستحضرات المتماثلة حيوياً.

وتضم اللجنة أعضاء من الهيئات الرقابية، تشمل ANVISA من البرازيل، وCOFEPRIS من المكسيك، وEAC، وEC/EMA الأوروبية، وFDA الأمريكية، وHealth Canada الكندية، وHSA السنغافورية، وMFDS الكورية، وMHLW/PMDA اليابانية، وPAHO/PANDRH، وGHC، وSwissmedic السويسرية، وTFDA تايبيه الصينية، وTGA الأسترالية، ومنظمة الصحة العالمية WHO.

المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتخاب المملكة نائباً لرئيس لجنة دولية للمستحضرات المتماثلة حيوياً
سبق

انتُخِبت المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، نائباً لرئيس لجنة "Biosimilars Working Group" الخاصة بالمستحضرات المتماثلة حيوياً في البرنامج الدولي لمنظمي المستحضرات الصيدلانية (International Pharmaceutical Regulators Programme)، التي ترأسها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتهدف اللجنة إلى تبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتمكين التعاون التنظيمي بين الهيئات الرقابية الدوائية، بما يساعد على معالجة البيئة التنظيمية العالمية الدوائية المعقدة، وتعزيز التعاون والتقارب التنظيمي، وتيسير تنفيذ الأسس التوجيهية التقنية المرتبطة بالمجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH).

وتتمثل مهام اللجنة في توفير آلية عمل وقالب موحد لعملية تقييم المستحضرات المتماثلة حيوياً لمساعدة الهيئات الرقابية الدوائية، وإنشاء منصة معلومات مشتركة عن طريق جمع المعلومات التنظيمية وتبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية الدوائية من أجل تعزيز الشفافية وتوفير معلومات للأعضاء والجمهور، والمساعدة في تدريب المقيمين من قبل ذوي الخبرة في المستحضرات المتماثلة حيوياً.

وتضم اللجنة أعضاء من الهيئات الرقابية، تشمل ANVISA من البرازيل، وCOFEPRIS من المكسيك، وEAC، وEC/EMA الأوروبية، وFDA الأمريكية، وHealth Canada الكندية، وHSA السنغافورية، وMFDS الكورية، وMHLW/PMDA اليابانية، وPAHO/PANDRH، وGHC، وSwissmedic السويسرية، وTFDA تايبيه الصينية، وTGA الأسترالية، ومنظمة الصحة العالمية WHO.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:17 PM

انتخاب المملكة نائباً لرئيس لجنة دولية للمستحضرات المتماثلة حيوياً

تتضمّن أهدافها تمكين التعاون التنظيمي بين الهيئات الرقابية الدوائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انتُخِبت المملكة العربية السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء، نائباً لرئيس لجنة "Biosimilars Working Group" الخاصة بالمستحضرات المتماثلة حيوياً في البرنامج الدولي لمنظمي المستحضرات الصيدلانية (International Pharmaceutical Regulators Programme)، التي ترأسها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتهدف اللجنة إلى تبادل المعلومات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتمكين التعاون التنظيمي بين الهيئات الرقابية الدوائية، بما يساعد على معالجة البيئة التنظيمية العالمية الدوائية المعقدة، وتعزيز التعاون والتقارب التنظيمي، وتيسير تنفيذ الأسس التوجيهية التقنية المرتبطة بالمجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للمستحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري (ICH).

وتتمثل مهام اللجنة في توفير آلية عمل وقالب موحد لعملية تقييم المستحضرات المتماثلة حيوياً لمساعدة الهيئات الرقابية الدوائية، وإنشاء منصة معلومات مشتركة عن طريق جمع المعلومات التنظيمية وتبادل الخبرات بين الهيئات الرقابية الدوائية من أجل تعزيز الشفافية وتوفير معلومات للأعضاء والجمهور، والمساعدة في تدريب المقيمين من قبل ذوي الخبرة في المستحضرات المتماثلة حيوياً.

وتضم اللجنة أعضاء من الهيئات الرقابية، تشمل ANVISA من البرازيل، وCOFEPRIS من المكسيك، وEAC، وEC/EMA الأوروبية، وFDA الأمريكية، وHealth Canada الكندية، وHSA السنغافورية، وMFDS الكورية، وMHLW/PMDA اليابانية، وPAHO/PANDRH، وGHC، وSwissmedic السويسرية، وTFDA تايبيه الصينية، وTGA الأسترالية، ومنظمة الصحة العالمية WHO.

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