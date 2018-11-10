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سفارة المملكة تُهيب بالمواطنين في الأردن أخذ الحيطة من التقلبات الجوية

دعتهم في بيان إلى الابتعاد عن الأودية والانتقال إلى الأماكن الأكثر ارتفاعاً

أهابت سفارة المملكة لدى الأردن بالمواطنين السعوديين في الأردن من مقيمين وزائرين، أخذ الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها الأردن هذه الأيام.

ودعا المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي؛ المواطنين المقيمين والزائرين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرقات، خاصة في المناطق والمحافظات الجنوبية الأردنية والطريق الصحراوي، والابتعاد عن الأودية والانتقال إلى الأماكن الأكثر ارتفاعاً نظراً لتشكل السيول.

وأضاف في بيان صحفي "نتيجة لما تمر به الأردن من حالة جوية يشوبها عدم الاستقرار ويتوقع استمرارها حتى اليوم، بحسب ما ورد من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن السفارة توصي المواطنين السعوديين في الأردن، بالالتزام بإرشادات السلامة العامة التي تصدر عن السلطات المحلية الأردنية، ومتابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، حفاظاً على سلامتهم، والاتصال بالسفارة عند الحاجة.

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سفارة المملكة تُهيب بالمواطنين في الأردن أخذ الحيطة من التقلبات الجوية
سبق

أهابت سفارة المملكة لدى الأردن بالمواطنين السعوديين في الأردن من مقيمين وزائرين، أخذ الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها الأردن هذه الأيام.

ودعا المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي؛ المواطنين المقيمين والزائرين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرقات، خاصة في المناطق والمحافظات الجنوبية الأردنية والطريق الصحراوي، والابتعاد عن الأودية والانتقال إلى الأماكن الأكثر ارتفاعاً نظراً لتشكل السيول.

وأضاف في بيان صحفي "نتيجة لما تمر به الأردن من حالة جوية يشوبها عدم الاستقرار ويتوقع استمرارها حتى اليوم، بحسب ما ورد من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن السفارة توصي المواطنين السعوديين في الأردن، بالالتزام بإرشادات السلامة العامة التي تصدر عن السلطات المحلية الأردنية، ومتابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، حفاظاً على سلامتهم، والاتصال بالسفارة عند الحاجة.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:31 AM

سفارة المملكة تُهيب بالمواطنين في الأردن أخذ الحيطة من التقلبات الجوية

دعتهم في بيان إلى الابتعاد عن الأودية والانتقال إلى الأماكن الأكثر ارتفاعاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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أهابت سفارة المملكة لدى الأردن بالمواطنين السعوديين في الأردن من مقيمين وزائرين، أخذ الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي التي تمر بها الأردن هذه الأيام.

ودعا المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي؛ المواطنين المقيمين والزائرين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرقات، خاصة في المناطق والمحافظات الجنوبية الأردنية والطريق الصحراوي، والابتعاد عن الأودية والانتقال إلى الأماكن الأكثر ارتفاعاً نظراً لتشكل السيول.

وأضاف في بيان صحفي "نتيجة لما تمر به الأردن من حالة جوية يشوبها عدم الاستقرار ويتوقع استمرارها حتى اليوم، بحسب ما ورد من دائرة الأرصاد الجوية الأردنية، فإن السفارة توصي المواطنين السعوديين في الأردن، بالالتزام بإرشادات السلامة العامة التي تصدر عن السلطات المحلية الأردنية، ومتابعة تقارير الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، حفاظاً على سلامتهم، والاتصال بالسفارة عند الحاجة.

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