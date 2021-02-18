لليوم الثالث.. روسيا تسجل أقل من 14 ألف إصابة جديدة بكورونا

توزعت الإصابات بين كل أقاليم البلاد الـ85 في مقدمتها العاصمة

لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا تحت عتبة الـ14 ألفاً لليوم الثالث على التوالي.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصد 13447 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 12828 إصابة أمس الأربعاء، و13233 إصابة الثلاثاء، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 11.1% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كل أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (1950 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1094 حالة).



وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 480 حالة وفاة، مقابل 467 وفاة أمس، فيما تماثل 18730 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و125598 إصابة مؤكدة منها 81926 حالة وفاة و382360 حالة نشطة وثلاثة ملايين و661312 حالة شفاء.

وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 107.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 363 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة، فيما لا يزال أكثر من 608 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية وفق روسيا اليوم

وسجلت روسيا منذ بداية العام الجاري تراجعاً تدريجياً ملحوظاً في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V" محلي الصنع.