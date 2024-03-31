النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلجيكا: ملف انتهاكات الحوثيين ضد الأطفال باليمن في اهتماماتنا

يشمل ضحايا الألغام وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب

أكد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية السفير راؤول ديلك ورد؛ أن بلاده ستولي اهتمامًا كبيرًا بملفات الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد الأطفال في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، الذي يزور بروكسل حاليًّا، سلّم السفير راؤول ديلك والمسؤولين في الخارجية البلجيكية، ملفات وتقارير حول انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الإنسانية التي طالت اليمنيين بما فيهم النساء، وعمليات تجنيد الأطفال، وضحايا الألغام، وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بلجيكا: ملف انتهاكات الحوثيين ضد الأطفال باليمن في اهتماماتنا
سبق

أكد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية السفير راؤول ديلك ورد؛ أن بلاده ستولي اهتمامًا كبيرًا بملفات الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد الأطفال في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، الذي يزور بروكسل حاليًّا، سلّم السفير راؤول ديلك والمسؤولين في الخارجية البلجيكية، ملفات وتقارير حول انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الإنسانية التي طالت اليمنيين بما فيهم النساء، وعمليات تجنيد الأطفال، وضحايا الألغام، وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
10:27 AM

بلجيكا: ملف انتهاكات الحوثيين ضد الأطفال باليمن في اهتماماتنا

يشمل ضحايا الألغام وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
254

أكد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية السفير راؤول ديلك ورد؛ أن بلاده ستولي اهتمامًا كبيرًا بملفات الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد الأطفال في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، الذي يزور بروكسل حاليًّا، سلّم السفير راؤول ديلك والمسؤولين في الخارجية البلجيكية، ملفات وتقارير حول انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الإنسانية التي طالت اليمنيين بما فيهم النساء، وعمليات تجنيد الأطفال، وضحايا الألغام، وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,871
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,142
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,033
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,850

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة