بلجيكا: ملف انتهاكات الحوثيين ضد الأطفال باليمن في اهتماماتنا

يشمل ضحايا الألغام وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب

أكد رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية السفير راؤول ديلك ورد؛ أن بلاده ستولي اهتمامًا كبيرًا بملفات الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد الأطفال في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، الذي يزور بروكسل حاليًّا، سلّم السفير راؤول ديلك والمسؤولين في الخارجية البلجيكية، ملفات وتقارير حول انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الإنسانية التي طالت اليمنيين بما فيهم النساء، وعمليات تجنيد الأطفال، وضحايا الألغام، وجرائم الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب.