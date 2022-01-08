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تبدأ غداً.. "الماطرة الجديدة" تدفع "المدني" لمطالبة الجميع بتوخي الحيطة والحذر

أكّد ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بالتعليمات.. تستمر للثلاثاء

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة ابتداءً من الأحد حتى الثلاثاء المقبل .

وذكر تقرير المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تبدأ غداً.. "الماطرة الجديدة" تدفع "المدني" لمطالبة الجميع بتوخي الحيطة والحذر
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة ابتداءً من الأحد حتى الثلاثاء المقبل .

وذكر تقرير المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية .

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:55 PM

تبدأ غداً.. "الماطرة الجديدة" تدفع "المدني" لمطالبة الجميع بتوخي الحيطة والحذر

أكّد ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بالتعليمات.. تستمر للثلاثاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
11,673

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة ابتداءً من الأحد حتى الثلاثاء المقبل .

وذكر تقرير المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة) بأمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

ودعا المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي؛ الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط والتدابير اللازمة للحالات المطرية .

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