الاتحاد يكثف الجوانب الفنية .. استعدادًا لموقعة الهلال المرتقبة

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته للكلاسيكو المنتظر، والذي يجمعه بالهلال ،الجمعة المقبل ، في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

"ميدانيًا" فرض المدير الفني للفريق الجداوي البرازيلي فابيو كاريلي الطريقة التي ينوي تطبيقها في المباراة، قبل انطلاق الحصة الرئيسة، أمس الاثنين، من خلال بعض التوجيهات، وبدأ بعد ذلك التدريب من خلال تكثيف الجوانب اللياقية.



ومن ثم بدأ الفريق بعددٍ من التمارين الفنية، وتنفيذ الجمل التكتيكية، قبل أن تختتم الحصة بمناورة.

