الرائد يمزق شباك الطائي برباعية .. ويقفز للمركز الرابع

في افتتاح الجولة 11 من دوري المحترفين

واصل فريق الرائد الأول لكرة القدم صحوته محقّقاً فوزه الثاني توالياً وهذه المرة على حساب ضيفه الطائي الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي بأربعة أهداف دون رد وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بتلك النتيجة وصل الرائد للنقطة 17 في المركز الرابع مؤقتاً بانتظار باقي النتائج فيما تجمد رصيد الطائي عند النقطة الـ7 بالمركز السادس عشر والأخير.

منح المحترف البرازيلي رينيه سانتوس التقدم لأصحاب الضيافة من رأسية جميلة عند الدقيقة 26 بعد متابعته لعرضية المغربي محمد فوزير في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني أضاف المهاجم البرتغالي إيدير لوبيز ثاني الأهداف للرائد مستغلاً العرضية المميزة من محمد فوزير ليتابعها برأسه في شباك الحارس البلغاري مارتن لوكوف معلنة عن الهدف الثاني عند الدقيقة 47 من زمن المباراة.

ولم يكد يستفيق الطائي من صدمة الهدف الثاني حتى تلقت شباكه ثالث الأهداف بعد مرور 7 دقائق فقط بواسطة المغربي كريم البركاوي الذي استغل التمريرة البينية المثالية من يحيى الشهري ليودعها في المرمى .

وواصل الرائد مهرجان الأهداف بإضافته الهدف الرابع عن طريق المتألق البرتغالي إيدير لوبيز الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة مستغلاً خطأ فادحاً من الحارس البلغاري مارتن لوكوف ليضع الكرة في الشباك عند الدقيقة (58).