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سفارة المملكة بأمريكا لـ"المواطنين": ابتعدوا عن أماكن التظاهرات بواشنطن

طالبت باتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل معها في حالة الطوارئ

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة، بالمواطنين، الابتعاد عن أماكن التجمّعات والتظاهرات المزمعة في العاصمة واشنطن، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأضافت السفارة، في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة تويتر، أنها ستكون مغلقة اليوم وغداً، ويستأنف العمل بها يوم الخميس ٧ يناير ٢٠٢١، وفي حالة الطوارئ طالبت بالاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.

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سفارة المملكة بأمريكا لـ"المواطنين": ابتعدوا عن أماكن التظاهرات بواشنطن
سبق

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة، بالمواطنين، الابتعاد عن أماكن التجمّعات والتظاهرات المزمعة في العاصمة واشنطن، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأضافت السفارة، في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة تويتر، أنها ستكون مغلقة اليوم وغداً، ويستأنف العمل بها يوم الخميس ٧ يناير ٢٠٢١، وفي حالة الطوارئ طالبت بالاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
10:16 AM

سفارة المملكة بأمريكا لـ"المواطنين": ابتعدوا عن أماكن التظاهرات بواشنطن

طالبت باتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل معها في حالة الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أهابت سفارة المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة، بالمواطنين، الابتعاد عن أماكن التجمّعات والتظاهرات المزمعة في العاصمة واشنطن، واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وأضافت السفارة، في تغريدة على حسابها الرسمي بمنصة تويتر، أنها ستكون مغلقة اليوم وغداً، ويستأنف العمل بها يوم الخميس ٧ يناير ٢٠٢١، وفي حالة الطوارئ طالبت بالاتصال على أرقام الطوارئ المذكورة في موقع السفارة.

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