شاهد.. إمام الحرم يرتل القرآن ويؤم المصلين في آخر نقطة بالحد الجنوبي

صدح بالأذان مؤذن الحرم الشريف الشيخ أحمد خوجة

زار إمام الحرم المكي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والشيخ أحمد بن يونس خوجة مؤذن الحرم المكي الشريف، الحد الجنوبي بمنطقة جازان، والتقيا معلمي وطلاب حلقات تحفيظ القرآن، واستمعا لشرح عن الجهود التي تبذلها الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن في المنطقة.

ورفع الشيخ خوجة الأذان من أحد الجوامع بالحد الجنوبي، كما أمَّ المصلين الشيخ الدوسري، وسط خشوع وسكينة من المصلين.

وكان محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة قد استقبل ظهر أمس الثلاثاء بمكتبه الشيخ الدكتور ياسر الدوسري والشيخ أحمد خوجة في مستهل زيارتهما للمحافظة التي تأتي ضمن زيارتهما للمنطقة، ولتعليم صبيا والحد الجنوبي.

وفور وصولهما رحب سعادة المحافظ بالضيفَين مثمنًا لهما هذه الزيارة لأقصى نقطة في الحد الجنوبي، ومتمنيًا التوفيق وقضاء أجمل الأوقات في محافظة الداير، والاطلاع على ما تتميز به المحافظة من تراث عمراني، وثراء زراعي، والتعرف على منتج البُن عن قُرب، الذي تتميز به محافظة الداير.

حضر الاستقبال مدير مكتب تعليم الداير سالم بن حسين المالكي ومساعدوه.