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البنك المركزي يختتم برنامج الأمن السيبراني (SECURE) بنسخته الثالثة

يهدف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية

اختتم البنك المركزي السعودي مؤخرًا برنامج الأمن السيبراني (Secure)، الهادف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي، حيث احتوى البرنامج على تأهيل علمي، وتدريب وتطبيق عملي على يد خبراء عالميين في هذا المجال، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، والمشاركة في حلقات نقاش، والعمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم.

وشارك في البرنامج 21 متدرباً ومتدربةً، خضعوا لتدريب مكثف استمر لمدة ستة أشهر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، واشتمل على ثلاثة مسارات رئيسة، هي: الدفاع والحماية، والهجوم واختبار الاختراق، والبنية التحتية والهيكلة، والحوكمة وإدارة المخاطر.

الجدير بالذكر أن برنامج الأمن السيبراني (Secure) يسهم في بناء كوادر مؤهلة، وصناعة جيل واعد من المختصين السعوديين في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي، وهو ما يجعلهم قادرين على الإسهام في حماية هذا القطاع الحيوي، وقيادة أمن المعلومات نحو التميز والابتكار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنك المركزي يختتم برنامج الأمن السيبراني (SECURE) بنسخته الثالثة
سبق

اختتم البنك المركزي السعودي مؤخرًا برنامج الأمن السيبراني (Secure)، الهادف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي، حيث احتوى البرنامج على تأهيل علمي، وتدريب وتطبيق عملي على يد خبراء عالميين في هذا المجال، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، والمشاركة في حلقات نقاش، والعمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم.

وشارك في البرنامج 21 متدرباً ومتدربةً، خضعوا لتدريب مكثف استمر لمدة ستة أشهر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، واشتمل على ثلاثة مسارات رئيسة، هي: الدفاع والحماية، والهجوم واختبار الاختراق، والبنية التحتية والهيكلة، والحوكمة وإدارة المخاطر.

الجدير بالذكر أن برنامج الأمن السيبراني (Secure) يسهم في بناء كوادر مؤهلة، وصناعة جيل واعد من المختصين السعوديين في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي، وهو ما يجعلهم قادرين على الإسهام في حماية هذا القطاع الحيوي، وقيادة أمن المعلومات نحو التميز والابتكار.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
06:15 PM

البنك المركزي يختتم برنامج الأمن السيبراني (SECURE) بنسخته الثالثة

يهدف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتم البنك المركزي السعودي مؤخرًا برنامج الأمن السيبراني (Secure)، الهادف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي، حيث احتوى البرنامج على تأهيل علمي، وتدريب وتطبيق عملي على يد خبراء عالميين في هذا المجال، إضافة إلى التدريب على رأس العمل، والمشاركة في حلقات نقاش، والعمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم.

وشارك في البرنامج 21 متدرباً ومتدربةً، خضعوا لتدريب مكثف استمر لمدة ستة أشهر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، واشتمل على ثلاثة مسارات رئيسة، هي: الدفاع والحماية، والهجوم واختبار الاختراق، والبنية التحتية والهيكلة، والحوكمة وإدارة المخاطر.

الجدير بالذكر أن برنامج الأمن السيبراني (Secure) يسهم في بناء كوادر مؤهلة، وصناعة جيل واعد من المختصين السعوديين في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي، وهو ما يجعلهم قادرين على الإسهام في حماية هذا القطاع الحيوي، وقيادة أمن المعلومات نحو التميز والابتكار.

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