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استئصال ورم يزن 3 كيلو من ظهر مريض ستيني بمستشفى الملك فهد بجدة

عانى منه لفترة طويلة ومنعه من ممارسة نشاطه اليومي.. وبدأ يتماثل للشفاء

نجح الفريق الطبي الجراحي في مستشفى الملك فهد بجدة، في إنقاذ حياة مريض في العِقد السادس من العمر، وذلك بعد تمكّنهم من إجراء عملية جراحية لإزالة واستئصال ورم مرتجع كبير الحجم في ظهره يمتد إلى جوار عضلات العمود الفقري.

وكان المريض الستيني قد وصل لطوارئ مستشفى الملك فهد بجدة بعد مروره بظروف صعبة ومعاناة مع الكتلة الورمية الضخمة، والتي سبق أن أزالها في بدايتها بأحد المستشفيات ولم يكن كافياً، حتى انتكست حالته الصحية.

خضع المريض لفحوصات كاملة بعد استشارة الفريق الجراحي بالمستشفى، والذي قرر بعد مراجعة نتائج الفحوصات ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم الضخم.

وأوضح الفريق الطبي الجراحي بالمستشفى أن حجم الورم يبلغ 40 × 30 سم حيث يقارب وزنه ثلاثة كيلوجرامات، وأشاروا أيضاً إلى أن المريض كان يعاني من هذا الورم الضخم من فترة طويلة، ولا يستطيع ممارسة نشاطه اليومي والنوم على ظهره لمدة ثلاث سنوات.

وبيّن الفريق الطبي أن المريض الآن وبعد إجراء العملية الجراحية له وإزالة الورم بدأ يتماثل للشفاء وبصحة جيدة ولله الحمد، ويحتاج لاستكمال باقي العلاجات الطبية المقررة له بعد العملية للاستشفاء بإذن الله، وسط متابعة من الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور مسعود الغامدي، واستشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور عبدالله الغامدي، والدكتور ثامر الحمدان والدكتورة روان الخطابي.

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استئصال ورم يزن 3 كيلو من ظهر مريض ستيني بمستشفى الملك فهد بجدة
سبق

نجح الفريق الطبي الجراحي في مستشفى الملك فهد بجدة، في إنقاذ حياة مريض في العِقد السادس من العمر، وذلك بعد تمكّنهم من إجراء عملية جراحية لإزالة واستئصال ورم مرتجع كبير الحجم في ظهره يمتد إلى جوار عضلات العمود الفقري.

وكان المريض الستيني قد وصل لطوارئ مستشفى الملك فهد بجدة بعد مروره بظروف صعبة ومعاناة مع الكتلة الورمية الضخمة، والتي سبق أن أزالها في بدايتها بأحد المستشفيات ولم يكن كافياً، حتى انتكست حالته الصحية.

خضع المريض لفحوصات كاملة بعد استشارة الفريق الجراحي بالمستشفى، والذي قرر بعد مراجعة نتائج الفحوصات ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم الضخم.

وأوضح الفريق الطبي الجراحي بالمستشفى أن حجم الورم يبلغ 40 × 30 سم حيث يقارب وزنه ثلاثة كيلوجرامات، وأشاروا أيضاً إلى أن المريض كان يعاني من هذا الورم الضخم من فترة طويلة، ولا يستطيع ممارسة نشاطه اليومي والنوم على ظهره لمدة ثلاث سنوات.

وبيّن الفريق الطبي أن المريض الآن وبعد إجراء العملية الجراحية له وإزالة الورم بدأ يتماثل للشفاء وبصحة جيدة ولله الحمد، ويحتاج لاستكمال باقي العلاجات الطبية المقررة له بعد العملية للاستشفاء بإذن الله، وسط متابعة من الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور مسعود الغامدي، واستشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور عبدالله الغامدي، والدكتور ثامر الحمدان والدكتورة روان الخطابي.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
02:35 PM

استئصال ورم يزن 3 كيلو من ظهر مريض ستيني بمستشفى الملك فهد بجدة

عانى منه لفترة طويلة ومنعه من ممارسة نشاطه اليومي.. وبدأ يتماثل للشفاء

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محمد حضاض - جدة
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نجح الفريق الطبي الجراحي في مستشفى الملك فهد بجدة، في إنقاذ حياة مريض في العِقد السادس من العمر، وذلك بعد تمكّنهم من إجراء عملية جراحية لإزالة واستئصال ورم مرتجع كبير الحجم في ظهره يمتد إلى جوار عضلات العمود الفقري.

وكان المريض الستيني قد وصل لطوارئ مستشفى الملك فهد بجدة بعد مروره بظروف صعبة ومعاناة مع الكتلة الورمية الضخمة، والتي سبق أن أزالها في بدايتها بأحد المستشفيات ولم يكن كافياً، حتى انتكست حالته الصحية.

خضع المريض لفحوصات كاملة بعد استشارة الفريق الجراحي بالمستشفى، والذي قرر بعد مراجعة نتائج الفحوصات ضرورة إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم الضخم.

وأوضح الفريق الطبي الجراحي بالمستشفى أن حجم الورم يبلغ 40 × 30 سم حيث يقارب وزنه ثلاثة كيلوجرامات، وأشاروا أيضاً إلى أن المريض كان يعاني من هذا الورم الضخم من فترة طويلة، ولا يستطيع ممارسة نشاطه اليومي والنوم على ظهره لمدة ثلاث سنوات.

وبيّن الفريق الطبي أن المريض الآن وبعد إجراء العملية الجراحية له وإزالة الورم بدأ يتماثل للشفاء وبصحة جيدة ولله الحمد، ويحتاج لاستكمال باقي العلاجات الطبية المقررة له بعد العملية للاستشفاء بإذن الله، وسط متابعة من الفريق الطبي بقيادة استشاري الجراحة العامة الدكتور مسعود الغامدي، واستشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور عبدالله الغامدي، والدكتور ثامر الحمدان والدكتورة روان الخطابي.

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