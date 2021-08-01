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"مهد الرياضية" تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم

يعود ريع البطولة لمركز أبحاث متخصص في دراسة أمراض القلب

تنظم أكاديمية مهد الرياضية بطولة "UNBEATABLES CUP" العالمية الأولى لكرة القدم المقرر إقامتها في مدينتي إشبيلية الإسبانية وفلورنسا الإيطالية في السابع من شهر أغسطس الحالي.
وسيستضيف ريال بيتيس الإسباني فريق روما الإيطالي في ملعب بينيتو فيامارين في مدينة إشبيلية، بينما يواجه فيورنتينا الإيطالي فريق إسبانيول الإسباني في ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا.
وتأتي هذه البطولة استكمالًا لإسهام المملكة في دعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم، وتعزيزًا لدور أكاديمية مهد من خلال مركز الأبحاث الخاص بها الذي يهدف لتوفير بحوث ودراسات متعلقة بالمجتمع الرياضي لبناء أجيال رياضية صحية من خلال مبادرات برنامج جودة الحياة -إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030.
ويعود ريع البطولة لمركز أبحاث متخصص في دراسة أمراض القلب لخدمة رياضيي العالم.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مهد الرياضية" تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم
سبق

تنظم أكاديمية مهد الرياضية بطولة "UNBEATABLES CUP" العالمية الأولى لكرة القدم المقرر إقامتها في مدينتي إشبيلية الإسبانية وفلورنسا الإيطالية في السابع من شهر أغسطس الحالي.
وسيستضيف ريال بيتيس الإسباني فريق روما الإيطالي في ملعب بينيتو فيامارين في مدينة إشبيلية، بينما يواجه فيورنتينا الإيطالي فريق إسبانيول الإسباني في ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا.
وتأتي هذه البطولة استكمالًا لإسهام المملكة في دعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم، وتعزيزًا لدور أكاديمية مهد من خلال مركز الأبحاث الخاص بها الذي يهدف لتوفير بحوث ودراسات متعلقة بالمجتمع الرياضي لبناء أجيال رياضية صحية من خلال مبادرات برنامج جودة الحياة -إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030.
ويعود ريع البطولة لمركز أبحاث متخصص في دراسة أمراض القلب لخدمة رياضيي العالم.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
06:40 PM

"مهد الرياضية" تنظم بطولة عالمية لدعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم

يعود ريع البطولة لمركز أبحاث متخصص في دراسة أمراض القلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم أكاديمية مهد الرياضية بطولة "UNBEATABLES CUP" العالمية الأولى لكرة القدم المقرر إقامتها في مدينتي إشبيلية الإسبانية وفلورنسا الإيطالية في السابع من شهر أغسطس الحالي.
وسيستضيف ريال بيتيس الإسباني فريق روما الإيطالي في ملعب بينيتو فيامارين في مدينة إشبيلية، بينما يواجه فيورنتينا الإيطالي فريق إسبانيول الإسباني في ملعب أرتيميو فرانكي في مدينة فلورنسا.
وتأتي هذه البطولة استكمالًا لإسهام المملكة في دعم مراكز الأبحاث الطبية والرياضية في العالم، وتعزيزًا لدور أكاديمية مهد من خلال مركز الأبحاث الخاص بها الذي يهدف لتوفير بحوث ودراسات متعلقة بالمجتمع الرياضي لبناء أجيال رياضية صحية من خلال مبادرات برنامج جودة الحياة -إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030.
ويعود ريع البطولة لمركز أبحاث متخصص في دراسة أمراض القلب لخدمة رياضيي العالم.

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